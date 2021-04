14-35 anni: un questionario per definire il PNRR

Il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile ha lanciato un sondaggio dedicato a ragazze e ragazzi tra 14 e 35 anni: l’obiettivo è raccogliere pareri e opinioni circa i progetti che il Dipartimenti intende includere nel Piano di investimenti che l’Italia presenterà alla Commissione Europea nel novero del Next Generation EU.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è focalizzato su tre punti specifici, attorno ai quali sono in definizione le singole progettualità:

Digitalizzazione e innovazione Transizione ecologica Inclusione sociale

Il questionario proposto intende interrogare i giovani a proposito dei progetti che sono espressamente dedicati a questi ultimi: “il potenziamento del Servizio civile universale, l’introduzione del Servizio civile digitale e la creazione sul territorio di luoghi, fisici e virtuali, per lo sviluppo creativo, innovativo e produttivo“.

Tali progetti sono richiamati nel questionario che ne delinea aspetti e contenuti operativi. Ulteriori azioni progettuali, che pure interessano le nuove generazioni, sono proposte da altri dicasteri, in quanto non sono di diretta competenza del Ministro per le politiche giovanili. Le azioni del PNRR si inseriscono in un più ampio quadro di scelte che il Governo dovrà sostenere nei prossimi anni; per questo motivo il questionario affronta anche aspetti di carattere generale.

La compilazione del questionario richiede circa 10 minuti e sarà importante per poter definire le priorità sulle quali improntare la logica dei progetti italiani che dovranno intercettare i miliardi a disposizione nei fondi europei per il rilancio post-pandemia. Per rispondere al questionario occorre partire da qui.