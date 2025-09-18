 Solo 149 euro per questo monitor gaming MSI (1440p e 180 Hz)
Pannello ultrarapido in alta definizione per l'esperienza di gaming definitiva: l'offerta a tempo di Amazon sul monitor MSI MAG 275QF.
Pannello ultrarapido in alta definizione per l'esperienza di gaming definitiva: l'offerta a tempo di Amazon sul monitor MSI MAG 275QF.

Ti segnaliamo il prezzo minimo storico proposto in questo momento da Amazon per MSI MAG 275QF, il monitor gaming da 27 pollici adatto a ogni scrivania. Supporta fino a 1,07 miliardi di colori con copertura sRGB al 101%, assicurando alta fedeltà cromatica. Integra poi funzioni avanzate come il contrasto dinamico (100M:1) e AI Vision con Smart Black Tuner per ottimizzare luminosità e dettagli nelle scene più scure. È perfetto anche per lo streaming dei contenuti multimediali.

Il monitor MSI MAG 275QF per il gaming

Ha un pannello pronto per qualsiasi tipo di gameplay, dagli sparatutto in prima persona ai titoli sportivi, con risoluzione 1440p (2560×1440 pixel) e refresh rate da 180 Hz, senza dimenticare il tempo di risposta da 0,5 ms ideale per le sfide competitive e gli eSport. Il design senza cornice e l’ampio angolo di visione da 178 gradi migliorano l’immersione visiva, mentre la tecnologia Anti-Flicker e la riduzione della luce blu garantiscono comfort anche durante le sessioni più lunghe. La connettività include le porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b con supporto CEC, mentre il joystick a 5 vie e il supporto regolabile in inclinazione completano la scheda. Scopri di più nella descrizione completa.

Il monitor MSI MAG 275QF: dettagli del design

È un’offerta a tempo e potrebbe andare sold out in fretta: di certo farà gola a molti. Non perdere l’occasione e acquista il monitor gaming MSI MAG 275QF al prezzo minimo storico di soli 149 euro, il forte sconto è applicato in automatico dall’e-commerce.

MSI MAG 275QF Monitor Gaming 27″ WQHD – IPS (2560 x 1440) WQHD, 180Hz / 0.5ms, Adaptive-Sync, Rapid IPS – DP 1.4, HDMI 2.0b

Ordinalo adesso per poterlo mettere sulla tua scrivania già entro domani, con la consegna gratis. Vendita e spedizione sono gestiti da Amazon. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,5/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Davide Tommasi
18 set 2025
