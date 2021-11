16 dicembre, Giornata Nazionale dello Spazio

Il ministero dell'Innovazione ha promosso per il prossimo 16 dicembre una intera giornata dedicata allo Spazio: un modo per divulgare, coinvolgere e lavorare attorno all'importanza che la ricerca spaziale ha per il nostro Paese.

Il 16 Dicembre si celebrerà la 1° #GiornataNazionaledelloSpazio, istituita su proposta del Ministro #Colao, delegato alle politiche spaziali e aerospaziali. Un’occasione per sensibilizzare i cittadini italiani sull’importanza del settore per il nostro Paese. pic.twitter.com/dYIZaDKmQU — Dipartimento per la Trasformazione Digitale (@InnovazioneGov) November 29, 2021

L'obiettivo è proprio quello della sensibilizzazione degli italiani su un fronte nel quale lo Stivale è all'avanguardia mondiale da anni: il ministero chiama dunque a raccolta tutte le realtà interessate per fare in modo che possano dar vita ad attività specifiche presso enti di ricerca, musei, aziende e università.

16 dicembre, si parla di Spazio

La data prescelta non è casuale:

Il 16 dicembre, in ricordo del lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre del 1964, che permise all'Italia di rientrare tra i primissimi Paesi al mondo a superare l'atmosfera terrestre, si terrà la prima Giornata Nazionale dello Spazio, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021 (pubblicata in GU n. 275 del 18 novembre 2021), su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, delegato alle politiche spaziali e aerospaziali.

Immediata l'adesione dell'Agenzia Spaziale Italiana, che in collaborazione con Vittorio Colao e il presidente ASI Giorgio Saccoccia, darà il via al primo evento capofila della giornata. L'agenda complessiva delle attività sarà man mano aggiornata sul sito Asi.it per offrire a tutte le persone interessate riferimenti specifici presso i quali potersi rivolgere.