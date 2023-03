Lenovo V15: il prezzo del notebook crolla a 166€

Adatto alla produttività di base, così come a studio e intrattenimento multimediale, Lenovo V15 è il notebook dal design elegante e minimalista proposto oggi in forte sconto su eBay. Si tratta di un’ottima occasione per chi cerca un portatile nuovo, ma non vuol spendere troppo. Il prodotto è nuovo, mai usato ne aperto, spedito nel suo imballo originale. Per approfittarne non devi far altro che attivare un coupon.

Occasione notebook: l’offerta per Lenovo V15

Queste le sue più importanti specifiche tecniche: display da 15,6 pollici, CPU Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, SSD da 256 GB, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti stereo, touchpad, tastiera con layout italiano, una gamma completa di porte per la connettività e grande autonomia. Altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Oggi puoi acquistare Lenovo V15 al prezzo finale di soli 166,41 euro, semplicemente applicando il coupon dedicato per attivare lo sconto. Come? Devi solo inserire il codice MARZO23 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto.

Lato software, come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo in dotazione è FreeDOS. L’utente può comunque installare Windows (è necessaria una licenza) o una distribuzione Linux a costo zero.

Da segnalare la spedizione gratuita con consegna a domicilio in pochi giorni proposta da un venditore italiano del marketplace specializzato in prodotti informatici. Se lo ordini subito, presto il notebook sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.