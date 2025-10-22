16€ per il Logitech Pebble Mouse 2 è da non credere: sconto 48% Amazon

Un mouse che è leggero, slim ma soprattutto utile e pratico. Lo usi a casa o quando sei in giro e lo abbini a qualsiasi tuo dispositivo senza alcun problema. Tutte queste caratteristiche creano la periferica perfetta e se ti stai chiedendo quale questa sia, sappi che è la Logitech Pebble Mouse 2. Un prodotto interamente senza fili e con autonomia longeva. Visto lo sconto del 48% su Amazon, non perdere tempo e aggiungilo subito al carrello con soli 16,09 euro.

Ci sono una miriade di mouse sul commercio. Perché scegliere il Logitech Pebble Mouse 2 M350s? La risposta non può essere unica ma ci arrivi in un secondo dopo averlo provato la prima volta. Trattandosi di un mouse wireless, si connette ai tuoi dispositivi sfruttando la connessione Bluetooth, la quale è stabile e a bassa latenza. Non ha problemi di compatibilità quindi Windows, ChromeOS, MacOS, Android, iOS e così via sono tutti compatibili. Sfrutta la sua potenza a tuo vantaggio e usa il sistema multidispositivo per effettuare il pair con più prodotti in contemporanea, per un massimo di tre, e passare da uno all’altro nel giro di un clic.

Anche dal punto di vista del design non lascia niente al caso poichè è sottile ma rimane ergonomico e comodo da utilizzare anche per lunghe ore alla volta. A livello di tasti, invece, trovi i soliti che sono il clic destro, il clic sinistro e la rotellina di scorrimento. Quest’ultima raddoppia la dose potendola personalizzare e abbinare ai clic centrali le funzioni che preferisci. Così silenzioso da farti dubitare di aver fatto click e con DPI che rendono i movimenti scorrevoli, è tra i mouse più desiderati sul mercato. Infine, la batteria ha un’autonomia di 24 mesi.

A soli 16,09 euro su Amazon, metti nel tuo carrello il mouse Logitech Pebble Mouse 2 M350s e portalo a casa con lo sconto del 48%.