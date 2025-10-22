 16€ per il Logitech Pebble Mouse 2 è da non credere: sconto 48% Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

16€ per il Logitech Pebble Mouse 2 è da non credere: sconto 48% Amazon

Logitech Pebble Mouse 2 è il mouse di cui non fare a meno: wireless, sottile, leggero e con clic personalizzabili.
16€ per il Logitech Pebble Mouse 2 è da non credere: sconto 48% Amazon
Tecnologia
Logitech Pebble Mouse 2 è il mouse di cui non fare a meno: wireless, sottile, leggero e con clic personalizzabili.

Un mouse che è leggero, slim ma soprattutto utile e pratico. Lo usi a casa o quando sei in giro e lo abbini a qualsiasi tuo dispositivo senza alcun problema. Tutte queste caratteristiche creano la periferica perfetta e se ti stai chiedendo quale questa sia, sappi che è la Logitech Pebble Mouse 2. Un prodotto interamente senza fili e con autonomia longeva. Visto lo sconto del 48% su Amazon, non perdere tempo e aggiungilo subito al carrello con soli 16,09 euro. 

Compralo su Amazon

Ci sono una miriade di mouse sul commercio. Perché scegliere il Logitech Pebble Mouse 2 M350s? La risposta non può essere unica ma ci arrivi in un secondo dopo averlo provato la prima volta. Trattandosi di un mouse wireless, si connette ai tuoi dispositivi sfruttando la connessione Bluetooth, la quale è stabile e a bassa latenza. Non ha problemi di compatibilità quindi Windows, ChromeOS, MacOS, Android, iOS e così via sono tutti compatibili. Sfrutta la sua potenza a tuo vantaggio e usa il sistema multidispositivo per effettuare il pair con più prodotti in contemporanea, per un massimo di tre, e passare da uno all’altro nel giro di un clic.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS - Rosa

Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS – Rosa

16,0930,99€-48%
Vedi l’offerta

Anche dal punto di vista del design non lascia niente al caso poichè è sottile ma rimane ergonomico e comodo da utilizzare anche per lunghe ore alla volta. A livello di tasti, invece, trovi i soliti che sono il clic destro, il clic sinistro e la rotellina di scorrimento. Quest’ultima raddoppia la dose potendola personalizzare e abbinare ai clic centrali le funzioni che preferisci. Così silenzioso da farti dubitare di aver fatto click e con DPI che rendono i movimenti scorrevoli, è tra i mouse più desiderati sul mercato. Infine, la batteria ha un’autonomia di 24 mesi. 

A soli 16,09 euro su Amazon, metti nel tuo carrello il mouse Logitech Pebble Mouse 2 M350s e portalo a casa con lo sconto del 48%.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Realtà estesa: Samsung Galaxy XR darà inizio alla rivoluzione?

Realtà estesa: Samsung Galaxy XR darà inizio alla rivoluzione?
Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia

Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia
iPad pieghevole: lancio non prima del 2029

iPad pieghevole: lancio non prima del 2029
Tutti gli Xiaomi POCO in offerta su Amazon oggi da 129€

Tutti gli Xiaomi POCO in offerta su Amazon oggi da 129€
Realtà estesa: Samsung Galaxy XR darà inizio alla rivoluzione?

Realtà estesa: Samsung Galaxy XR darà inizio alla rivoluzione?
Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia

Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia
iPad pieghevole: lancio non prima del 2029

iPad pieghevole: lancio non prima del 2029
Tutti gli Xiaomi POCO in offerta su Amazon oggi da 129€

Tutti gli Xiaomi POCO in offerta su Amazon oggi da 129€
Paola Carioti
Pubblicato il
22 ott 2025
Link copiato negli appunti