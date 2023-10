Smart TV Nokia da 32 pollici con Android TV a 170€

Una segnalazione veloce per lo sconto su Amazon che, in questo momento, riguarda la Smart TV di Nokia con diagonale da 32 pollici. Perfetta per ogni ambiente domestico, volendo la si può appendere a parete. Pochi i pezzi rimasti in promozione, meglio approfittarne subito.

Smart TV da 32 pollici: questa Nokia è in offerta

È dotata della piattaforma Android TV, dunque già pronta per lo streaming dei contenuti da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e Spotify. Ovviamente, è pienamente compatibile con gli standard del nuovo digitale terrestre. Ha un pannello HD e supporta la modalità HDR. Vuoi saperne di più? Consulta la descrizione completa.

Oggi, in offerta a soli 170 euro, questa Smart TV di Nokia da 32 pollici è un affare da cogliere al volo. Tra gli altri punti di forza, il telecomando con pulsanti retroilluminati (come si vede nell’immagine qui sopra) per non sbagliare mai tasto.

Chi effettua subito l’ordine la riceverà entro pochi giorni con spedizione gratuita e consegna a domicili. Attenzione: sono rimasti pochi pezzi, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima del sold out.

