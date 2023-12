180 Capsule Caffè Borbone Dolce Gusto Nescafè a prezzo WOW

Ebbene sì, oggi in offerta su eBay trovi 180 Capsule Caffè Borbone, compatibili per macchine Dolce Gusto Nescafè, a un prezzo eccezionalmente basso. Si tratta di una promozione con quantità disponibile limitata. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce se vuoi farti un bel carico. Acquistale a soli 32,40 euro, invece di 59,47 euro. Consegna gratuita, Servizio eBay Premium e Garanzia Cliente eBay sono inclusi.

Capsule Caffè Borbone: con Miscela Nera aroma intenso e gusto vellutato

Vivi un’esperienza sempre unica ed emozionante con le Capsule Caffè Borbone Miscela Nera. Grazie all’accurata selezione dei chicchi, ogni volta che bevi questo caffè godi di un aroma intenso e un gusto vellutato. Ogni capsula conserva la freschezza del chicco appena macinato per regalarti la sensazione di bere un vero espresso, come al bar. Fai un tuffo a Napoli ogni volta che sorseggi questo capolavoro.

Acquista 180 Capsule a soli 32,40 euro, invece di 59,47 euro. Sappi anche che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.