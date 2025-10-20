 180Hz, HDR1000 e Mini LED: il monitor Xiaomi da gaming oggi crolla del 34%
Il monitor Xiaomi Mini LED Gaming è protagonista di una buonissima offerta su Amazon.
Questo monitor Xiaomi Mini LED da 27 pollici, con frequenza di aggiornamento a 180Hz, risoluzione QHD e compatibilità HDR1000 è al centro di un’ottima offerta oggi su Amazon che ti permette di portartelo a casa a soli 249,90 euro invece di 379,99. Soluzione fantastica per la tua postazione di gioco o di lavoro con un risparmio considerevole.

Monitor Xiaomi Mini LED

Punto di forza è il pannello Mini LED con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) che si fa forza della certificazione HDR1000 che assicura una luminosità pazzesca fino a 1000 nit, con copertura cromatica con il 99% dello spazio colore DCI-P3.

Xiaomi Mini LED Gaming G PRO 27i 27

Xiaomi Mini LED Gaming G PRO 27i 27″ MiniLED Fast IPS QHD 180Hz HDR1000 FreeSync

249,90379,99€-34%
Il tempo di risposta di 1ms e la frequenza di aggiornamento a 180Hz sono altre ottime caratteristiche in ambito gaming, con l’aggiunta della tecnologia AMD FreeSync Premium. Non ci si dimentica nemmeno del comfort con un supporto ergonomico con cui regolare altezza, inclinazione e rotazione e certificazione TÜV Low Blue Light che riduce l’affaticamento visivo.

Infine, la connettività con porte HDMI, DisplayPort e USB che garantiscono la piena compatibilità con PC, console e altri dispositivi. Approfitta dello sconto Amazon per acquistarlo a soli 249,90 euro invece di 379,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

