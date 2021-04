Come anticipato nelle scorse settimane, da oggi i ragazzi nati nel 2002 possono ottenere i 500 euro del Bonus Cultura semplicemente registrandosi al sito 18app.italia.it. Non c’è fretta: il termine ultimo è fissato nel 31 agosto. Necessario l’utilizzo di SPID (consulta la nostra guida).

Bonus Cultura: 500 euro per i 2002 (non è un pesce d’aprile)

La somma potrà poi essere spesa entro il 28 febbraio 2022 per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, anche su Amazon e presso gli altri store online che aderiscono all’iniziativa.

Di seguito il video tutorial da seguire per completare la registrazione. Essendo di due anni fa, la clip include un riferimento ai nati nel 2000, ma la procedura non è cambiata.

Qui sotto invece quello che spiega come effettuare gli acquisti.

Dalla prima edizione, un totale pari a 1,6 milioni di ragazzi ha effettuato la richiesta del Bonus Cultura e hanno speso oltre 730 milioni di euro. Questi i numeri ufficiali nel dettaglio.

Nati nel 1998: 4.558.083 buoni validati per un controvalore economico di 162.124.895,32 euro;

nati nel 1999: 5.530.561 buoni validati per un controvalore economico di 192.058.765,71 euro;

nati nel 2000: 5.106.863 buoni validati per un controvalore economico di 198.670.903,22 euro;

nati nel 2001: 3.527.862 buoni validati per un controvalore economico di 183.005.322,25 euro.

Sulle bacheche dei social alcuni neomaggiorenni stanno segnalando problemi nell’accesso al sito di 18app per eseguire la procedura. Ciò nonostante, nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo sono già stati validati 22.302 buoni per un controvalore economico pari a 1.496.086,36 euro.