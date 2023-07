A soli 19,90€ al mese attivi Sky TV + Netflix: la promo da SOGNO

Grazie a Intrattenimento Plus in super offerta, oggi ottieni Sky TV e Netflix a un prezzo eccezionale. Attiva ora la promo a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese. Questo prezzo è bloccato per 18 mesi dall’attivazione. Alla scadenza potrai rinnovare l’offerta allo sconto applicabile. Cosa include questo ricco bundle per te e per la tua famiglia?

Sky TV : imperdibili produzioni Sky Original, serie TV italiane, serie TV internazionali, serie TV in contemporanea con gli Stati Uniti, show spettacolari, documentari e news da tutto il mondo;

: imperdibili produzioni Sky Original, serie TV italiane, serie TV internazionali, serie TV in contemporanea con gli Stati Uniti, show spettacolari, documentari e news da tutto il mondo; Netflix: Piano Base, qualità in HD a 720p, uno schermo alla volta, senza pubblicità, serie TV, film, documentari e programmi per bambini.

Attivando subito questa offerta entri in un mondo fatto di intrattenimento. Ogni mese hai tantissime novità da guardare tra film, serie TV, documentari, show e programmi per bambini. E se hai già un account Netflix puoi sempre mantenerlo unendolo a questa promozione sensazionale. Altrimenti ne crei uno nuovo e inizi fin da subito a goderti tutti i suoi contenuti disponibili a catalogo.

Sky TV + Netflix: accedi a Intrattenimento Plus anche dall’estero

Attiva subito Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese. Intrattenimento Plus non è mai stata così conveniente come ora. Addirittura, ottieni l’abbonamento qui in Italia, ma se viaggi molto puoi anche accedere ai contenuti dall’estero. Non lo sapevi? Questo è un altro vantaggio incluso nell’offerta di Sky.

Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera, anche se sei all’estero, porti sempre con te tutti i tuoi programmi preferiti. Scarica Sky Go sui tuoi dispositivi e accedi tranquillamente e senza limitazioni a tutto il catalogo disponibile in base al tuo abbonamento. Scegli il contenuto da guardare in Europa come se fossi in Italia, senza costi aggiuntivi e nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

