19 agosto: Giornata Internazionale della VPN

Il 19 agosto è la data scelta per celebrare la Giornata Internazionale della VPN (o International VPN Day). L’attenzione si concentra oggi su uno degli strumenti che maggiormente hanno calamitato l’attenzione nell’ultimo periodo, facendo registrare una forte crescita in termini di utilizzatori, soprattutto in alcuni paesi.

La Giornata Internazionale della VPN si celebra oggi

Come già scritto, l’iniziativa è stata messa in campo con l’obiettivo dichiarato di sensibilizzare a proposito delle insidie che si possono nascondere online, contribuendo a formare una consapevolezza diffusa a proposito del concetto di privacy e a quello di sicurezza. Le trappole tese da malintenzionati o criminali possono celarsi ovunque. Persino in una rete WiFi pubblica apparentemente innocua, ma in realtà approntata per sottrarre dati e informazioni.

Chi sceglie di affidarsi a una VPN lo fa principalmente con l’obiettivo di proteggere la propria sfera privata dal tracciamento e dalle forme di sorveglianza, ma anche per aggirare quei blocchi territoriali purtroppo sempre più spesso imposti da governi e ISP. Nel primo caso gioca un ruolo fondamentale la crittografia del traffico dati inviato e ricevuto. Nel secondo si fa leva invece sulla possibilità di far transitare la propria connessione da un server localizzato in un’altra parte del mondo.

Di recente hanno assunto importanza anche le feature dedicate al monitoraggio dei cosiddetti leak. Avvisano l’utente se le informazioni che lo riguardano sono state compromesse e sono finite sul Dark Web. In questo modo, se necessario, è possibile agire prontamente per cercare di porvi rimedio.

In diverse occasioni abbiamo specificato perché è meglio scegliere una Virtual Private Network di tipo premium e non una gratuita: tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

