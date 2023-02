Guarda in streaming gli episodi della serie 1923

Gli intrecci del Far West, il proibizionismo e le difficoltà della Grande Depressione che ha colpito il Montana fanno da sfondo alla storia raccontata in 1923, la nuova serie che vede protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren. I primi due episodi sono già disponibili per lo streaming su Paramount Plus. Ricordiamo che il catalogo della piattaforma è accessibile come parte del pacchetto Intrattenimento Plus di Sky a prezzo scontato, così come quello di Netflix e molto altro.

1923: i primi episodi della serie sono in streaming

Al centro, ancora una volta, ci sono le vicende della famiglia Dutton. Curata dallo sceneggiatore Taylor Sheridan, la produzione ha ricevuto recensioni molto positive da parte della critica che ha avuto modo di vederla in anteprima, ottenendo un punteggio medio pari al 91% secondo l’aggregatore Rotten Tomatoes. Ha inoltre fatto segnare il debutto record nella storia di P+. Senza inciampare in spoiler, consigliamo la visione del trailer allegato di seguito (è sottotitolato, ma l’intera serie è doppiata in italiano).

Il nuovo capitolo della storia della famiglia Dutton introdurrà una nuova generazione guidata dal patriarca Jacob (Harrison Ford) e dalla matriarca Cara (Helen Mirren). La serie esplorerà i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono i Dutton e i posti in cui vivono.

A livello di narrazione e dal punto di vista cronologico, 1923 si colloca tra 1883 (di cui è il sequel) e Yellowstone (come prequel). Sono in totale otto gli episodi realizzati per la prima stagione, con i prossimi che saranno distribuiti uno alla settimana, a partire da domenica 19 febbraio.

