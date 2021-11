È il 1994 e Bill Gates ti dà il benvenuto in Microsoft

Correva l'anno 1994: la pellicola Schindler's List si era appena aggiudicata sette premi Oscar, Ayrton Senna e Kurt Cobain ci lasciavano troppo presto, Roberto Baggio calciava sopra la traversa quel maledetto rigore contro il Brasile. Intanto, a Redmond prendeva forma una nuova visione legata al computing e di lì a poco sarebbe stato lanciato un sistema operativo (W95) destinato a cambiare per sempre la concezione del termine PC. Oggi possiamo rituffarci in quell'atmosfera grazie a un filmato che vede Microsoft e il suo allora numero uno Bill Gates dare il benvenuto in azienda ai nuovi dipendenti.

Welcome to Microsoft: effetto nostalgia

Il video è stato condiviso dal canale YouTube del Computer History Archives Project, dopo essere stato recuperato da VHS e parzialmente restaurato. In poco meno di un quarto d'ora vengono passati in rassegna il linguaggio di programmazione BASIC, DOS, Windows, il debutto del primo mouse a livello commerciale, il lancio di Word e l'approccio alla prima iterazione di Internet. Questa la descrizione fornita.

Microsoft ha creato questo filmato di orientamento professionale per i nuovi dipendenti, nel 1994. Include un breve riassunto dei successi ottenuti e un intervento di Bill Gates.

Nell'ultimo spezzone del filmato le linee guida del co-fondatore per portare un'azienda al successo: realizzare prodotti semplici e piacevoli da utilizzare, dotarli di una personalità e far sì che possano esprimere il proprio valore per ogni membro della famiglia che sceglie di acquistarli.

La visione di Microsoft per portare un personal computer su ogni scrivania di ogni casa, in questo paese e in tutto il mondo, sta diventando una realtà. E un vasto universo di informazioni sarà a portata di mano, per tutti.

Tra le numerose altre perle recuperate dal Computer History Archives Project trova posto anche la storia del primo televisore portatile al mondo datato 1959, il Philco Safari. Consigliamo di sfogliare l'intero catalogo del canale.