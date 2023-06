1Password adesso con passkey e prova gratuita: approfitta subito

1Password ha introdotto le versioni beta del passkey per i browser desktop Chrome, Edge, Brave, Firefox e Safari.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un che sfrutta l’autenticazione biometrica dei dispositivi.

Oltre a questo, cosa offre 1Password? Se utilizzi frequentemente diversi account e servizi, come piattaforme di social media, banche e altri punti di accesso cruciali, è consigliabile usarlo.

Con questo software, puoi proteggere tutte le proprie credenziali di accesso in un’unica posizione centralizzata. Offre inoltre la comodità di sincronizzare i dati su vari dispositivi.

1Password adesso con passkey e prova gratuita

1Password è ampiamente riconosciuto come uno dei più affidabili ed efficienti nel suo genere.

Con un costo incredibilmente conveniente di soli 2,65 euro, puoi mettere in sicurezza un numero infinito di dispositivi utilizzando un’unica password.

In alternativa, puoi optare per il piano Team Starter Pack, in prova gratuita per 14 giorni. Alla fine di questo periodo, il costo è di 16,95 euro al mese.

1Password fa di tutto per garantire la privacy dei suoi utenti. Non solo è garantito, ma va oltre le misure fondamentali.

L’applicazione non prende parte alla raccolta o alla distribuzione di dati sull’attività dell’utente a scopo di lucro o altro.

Le tue informazioni personali memorizzate su tutti i tuoi dispositivi sono protette da una crittografia all’avanguardia che utilizza la tecnologia AES a 256 bit, attualmente la forma più sicura di protezione dei dati personali.

Oltre ai protocolli di sicurezza di base, esistono passaggi supplementari per garantire la salvaguardia delle informazioni archiviate e trasferite.

Un attributo utile di questo software è la Password Watchtower, che funge da utile strumento che offre avvisi in caso di violazione della sicurezza che coinvolge una password o un sito web.

Questa particolare funzionalità ti consente di adottare misure tempestive per evitare qualsiasi accesso non autorizzato ai tuoi account. Di conseguenza, i tuoi dati sono protetti da un uso ingannevole e tenuti al sicuro.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e abbonati a 1Password:

Con questo servizio potrai provare la nuova funzionalità passkey.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.