1Password Families in sconto per il mese del cuore

Febbraio è anche conosciuto come il mese del cuore, in cui chiunque tenta di condividere il più possibile con i familiari, i partner o gli amici più stretti. Approfittando di questa occasione, 1Password ha quindi deciso di proporre un’offerta molto allettante per tutti coloro che attiveranno il piano Families. In particolare, creando un account fino al 28 febbraio 2022, si riceveranno ben 20 dollari di sconto sul pagamento annuale. Ma cosa offre l’opzione Families in confronto a quella singola? Quanti utenti supporto? E soprattutto, quanto costa? Scopriamolo subito in questo articolo.

Un solo abbonamento per proteggere le password di tutta la famiglia: ecco 1Password Families

Prima di iniziare, ci sembra giusto accennare, anche solo brevemente, alle funzionalità generali offerte da 1Password, le quali saranno poi anche disponibili all’interno del piano Families. Il suddetto software, compatibile con dispositivi Desktop (Windows, macOS o browser Web) e anche mobile (Android e iOS), si pone sostanzialmente l’obiettivo di conservare scrupolosamente tutti i dati di accesso degli account in possesso.

Può quindi essere visto come una sorta di cassaforte di dati, ovviamente protetta da una password generale, che a quel punto sarà l’unica da dover ricordare per poi avere accesso a tutte le altre. Ogni servizio di questo tipo, consiglia sempre infatti di scegliere, per ogni account, una password diversa e soprattutto molto articolate da risultare impossibile da memorizzare o indovinare. Il compito di 1Password sarà quindi quello di rivelare la password giusta, nel momento del bisogno, senza rischiare che nessuno la intercetti.

Non mancheranno poi altre funzionalità interessanti, come: la protezione di note, la possibilità di generare password sicure, una barra che indicherà il livello di sicurezza della password scelta, sincronizzazione dei dati e tanto altro ancora.

In particolare però, il piano Families, che ricordiamo è offerto con 20 dollari di sconto sul pagamento annuale fino al 28 febbraio 2022, offrire l’accesso allo stesso account per un massimo di 5 persone (ovvero i membri della stessa famiglia), così da avere tutti i dati all’interno di un unico software e protetti da un unico account sicuro. Il prezzo di tale piano è di 4,99 dollari al mese (con pagamento annuale), ma non mancherà una prova gratuita di 14 giorni.

