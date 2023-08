1Password, il password manager che protegge i tuoi dati

Grazie a 1Password puoi finalmente memorizzare in un singolo posto tutti i dati di login in completa sicurezza. Non a caso, 1Password sincronizza i dati senza interruzioni tra dispositivi, così da poterlo utilizzare su tutti i device, browser e sistemi operativi.

Se non hai mai sentito parlare di password manager, devi sapere che si tratta di uno strumento indispensabile se vuoi gestire i dati di accesso di tutti i tuoi account. Ed è proprio per questo che nasce 1Password, servizio che memorizza una singola password, mentre tutte le altre password e informazioni importanti sono protette dalla password per l’account a cui solamente tu hai accesso.

Acquistando 1Password potrai avere con un ottimo rapporto/qualità prezzo servizi del tutto indispensabili, tra cui:

Account personale con dispositivi illimitati

Sicurezza avanzata con crittografia autenticata grazie al quale tutti i tuoi dati salvati saranno al sicuro

Ricevi avvisi per i siti web compromessi e le password vulnerabili così da poter intervenire tempestivamente

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per qualsiasi problema

Servizio disponibile su Mac, iOS, Windows, Android, Chrome OS e Linux per avere 1Password sempre a portata di click.

Non a caso, 1Password è in grado di registrare i nomi utente e le password quando accedi a siti web e app, e grazie alla compilazione automatica dei moduli ti consente di accedere ai tuoi account online in modo semplice e rapido. A rendere del tutto unico 1Passwors anche il fatto che grazie agli elevati standard di sicurezza i tuoi dati di accesso e i documenti privati vengono archiviati in modo sicuro in una vera e propria cassaforte delle password che consente di mantenere tutte le tue informazioni protette.

Che aspetti? Acquista 1Password approfittando della promo attualmente in corso: oggi hai anche la possibilità di provarlo per 14 giorni e scoprire tutte le tue caratteristiche.

