1Password, il password manager con prova gratuita di 14 giorni

Vuoi mettere finalmente al sicuro tutti i tuoi dati e quelli della tua famiglia? 1Password è la scelta giusta per mettere al sicuro da qualsiasi minaccia online dati inevitabilmente importanti come password, conti finanziari e carte di credito. Con 1Password hai la possibilità di provare il servizio grazie ad una prova gratuita di 14 giorni e scegliere solo successivamente il piano più adatto a te e alla tua famiglia.

Se vuoi che i tuoi cari mantengano le loro password sicure, puoi scegliere il piano dedicato alla famiglia. Non a caso, quando si utilizza il web e si salvano dati personali, carte di credito, conti correnti e dati ad essi collegati è importante fare attenzione e dotarsi di validi strumenti di protezione. Generare delle password deboli le password è tra le cause principali di incidenti in ambito di sicurezza online e, proprio per questo motivo, che avere un gestore di password come 1Password è un modo semplice per proteggersi.

Cosa caratterizza 1Password? Senza dubbio, la capacità di generare per te password forti e sicure rendendole disponibili su tutti i dispositivi da te utilizzati. Non manca, inoltre, la possibilità di condividere le proprie password in modo sicuro con chiunque, anche se il destinatario non è cliente 1Password.

Se sarai soddisfatto della prova gratuita di 14 giorni offerta da 1Password, potrai procedere con l’acquisto di uno dei piani attualmente disponibili. Potrai, ad esempio, acquistare il piano 1Password individual al costo di 2,65 euro + IVA al mese che offre:

1 account personale con dispositivi illimitati

Sicurezza avanzata con crittografia autenticata, PAKE e altro

Avvisi per i siti web compromessi e le password vulnerabili

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Disponibilità su Mac, iOS, Windows, Android, Chrome OS e Linux

Non lasciarti sfuggire questa occasione che, con soli pochi euro al mese, può risolvere gli ormai diffusi problemi legati alle password deboli e alla conseguente scarsa sicurezza dei tuoi dati e di quelli della tua famiglia.

