1Password introduce i codici di recupero per l'account

Gli sviluppatori di 1Password, noto e apprezzato password manager, hanno annunciato l’implementazione di nuove funzionalità pensate per semplificare l’uso della loro app. Più specificamente, è stata annunciata una semplificazione del processo di accesso su nuovi dispositivi e un nuovo strumento di recupero dell’account quando vengono perse sia la master password che la chiave segreta.

1Password: accesso più semplice da nuovi device e codici di recupero

Per quel che riguarda la nuova esperienza d’accesso, attualmente si tratta di una feature ancora in versione beta, ma promette di rendere più semplice il login sia su un nuovo dispositivo che tramite browser. Più in dettaglio, gli utenti potranno accedere rapidamente attraverso la scansione di un codice QR.

In merito al nuovo strumento di recupero, adesso 1Password consente di usare dei codici di recovering, una contromisura di sicurezza opzionale che permette di avere maggiore controllo sulla reimpostazione della password e recuperare l’accesso all’account.

Da tenere presente che 1Password offre già la possibilità di creare un Emergency Kit PDF, un documento da conservare in un luogo sicuro con dettagli che consentono di accedere al proprio account e reimpostare la master password, ma prima di ora se non si era in possesso di questo documento non era possibile ripristinare l’account.

Gli sviluppatori di 1Password informato pertanto che è possibile eseguire il login e configurare una chiave di recupero mediante la quale si può riottenere l’accesso a un account.

La raccomandazione fatta è quella di generare i codici di recupero prima possibile, visto e considerato che questi ultimi non possono essere creati se si dovesse perdere l’accesso all’account.