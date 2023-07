A giugno scorso, 1Password, che è uno dei gestori di password più popolari al mondo, aveva annunciato il supporto per la creazione delle passkey con le estensioni per i principali browser e aveva altresì comunicato che con l’avvento di iOS 17 sarebbe stato introdotto il supporto nativo per le passkey nell’app per iPhone e iPad. A breve, però, gli utenti che sfruttando il famoso password manager potranno sbloccare pure i loro valut usando solo la passkey.

1Password: passkey per lo sblocco dei valut

Per chi non ne fosse a conoscenza, le passkey sono una nuova tecnologia sviluppata dalla FIDO Alliance in collaborazione con aziende quali Apple, Google e Microsoft. In sostituzione delle tradizionali password, gli utenti possono effettuare l’accesso con metodi di autenticazione sicuri, come ad esempio il riconoscimento facciale.

Tornando a 1Password, in soldoni gli utenti di 1Password potranno sostituire la tradizionale password del vault con la passkey.

La redazione di 9to5Mac ha avuto modo di testare in anteprima questa nuova funzionalità e stando ai primi test effettuati sembra già funzionare alla perfezione. 1Password chiede agli utenti se intendono utilizzare le passkey, e poi tutto ciò che bisogna fare altro non è che confermare e autenticarsi tramite Face ID o Touch ID, dopodiché l’app assegna una passkey al vault dell’utente.

Successivamente, ogni volta che si deve accedere da un nuovo dispositivo non sarà più necessario ricordare la passkey. Sarà infatti sufficiente utilizzare Face ID o Touch ID per autenticarsi con la passkey e se si prova ad accedere da un altro dispositivo che non l’ha memorizzata sarà possibile autenticarsi effettuando la scansione di un codice QR su iPhone o iPad.

