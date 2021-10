1Password: provate password manager per 14 giorni, prezzo bomba su piano da 10 persone

A un mese dall’introduzione della feature Masked Email su 1Password, torniamo a segnalare l’interessante iniziativa di prova del servizio proposta dalla piattaforma. Avete un fiume di account su siti Web e non vi ricordate tutte le password? Oppure volete aumentare il livello di sicurezza e tutelare la vostra privacy a dovere adottando più password differenti? Ebbene, 1Password è proprio l’app che fa per voi, al prezzo bomba di 19,95 Euro al mese.

1Password: prova 14 giorni di Business Teams e poi acquista!

Per chi non conoscesse 1Password, si tratta di uno dei password manager più sicuri sul mercato. In termini ancora più semplici, si tratta di un gestore di password che le memorizza e le protegge da terzi, facilitando così la navigazione in rete di tutti gli utenti che lo usano.

Ma 1Password non si ferma alla gestione delle password e degli username, ovvero degli interi account su molteplici portali e applicazioni. Il servizio consente di proteggere anche tanti altri file sensibili. Tra essi, notiamo i dati delle carte di credito, carte di identità, patente di guida, passaporti, documenti d’ogni sorta e persino semplici note. Nel caso in cui abbiate bisogno di una o più tra queste informazioni per compilare documenti online, 1Password si occuperà della compilazione automatica in un batter d’occhio, con un semplice tap del vostro smartphone.

Non siete ancora convinti dell’efficacia del servizio? Ebbene, sappiate che i dati memorizzati su 1Password sono crittografati end-to-end tramite crittografia AES a 256 bit. Inoltre, l’applicazione è protetta da una Master Password sui dispositivi in cui è installata, alla quale viene aggiunta la Chiave Segreta creata localmente che servirà per verificare l’identità dell’utente quando si connette al server per recuperare i dati criptati. Infine, altra funzionalità importante è Secure Remote Password, che consente l’utilizzo delle password memorizzate anche da remoto, senza condividerle via Internet. Insomma, avete capito: è davvero uno dei password manager più sicuri sul mercato.

E il prezzo è davvero competitivo. Al momento non sono disponibili sconti; tuttavia, il piano Teams consente di accedere a 1Password in ben 10 persone pagando 19,95 Euro al mese, ovvero meno di 2 Euro al mese per persona! Prima dell’iscrizione potrete effettuare un periodo di prova di 14 giorni. I dispositivi compatibili sono PC Windows, macOS, Linux e Chrome OS, ma anche smartphone Android e iOS.