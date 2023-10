1Password: tempo di dire addio a username e password!

Username e password rappresentano la tecnologia di autenticazione di tutti i giorni, ma la sicurezza di questo metodo dipende fortemente dalla complessità della password utilizzata, spesso troppo semplice. Le nuove passkey, ora supportate da 1Password, permettono di ovviare a ciò eliminando del tutto username e password, per sostituirle con una coppia di chiavi cifrate, di cui una pubblica e privata, memorizzate rispettivamente nei server e nel dispositivo.

Ciò permette di autenticarsi senza inserire alcuna password, ma di essere identificati direttamente con elementi come il dispositivo stesso, il volto, l’impronta o altri a propria scelta, innalzando di molto la sicurezza degli account.

1Password nel dettaglio

1Password protegge tutti gli account che fanno uso di username e password tradizionali o di passkey, permettendovi di compilare velocemente i campi d’accesso con un solo clic. Lo stesso è possibile fare con altre informazioni personali, come documenti, licenze software e altro.

Tutte le credenziali sono condivisibili in sicurezza con altri utenti, facilitando l’accesso a familiari, amici o colleghi. È anche possibile condividere qualsiasi elemento anche con chi non fa uso del password manager.

1Password garantisce in ogni caso il massimo della privacy agli utenti. Non può infatti vedere cosa memorizzate, così come non colleziona le attività svolte con il gestore password, non condividendole con nessun altro. L’aggiunta di una chiave segreta alla password dell’account generale aggiunge inoltre un ulteriore livello di protezione alla sicurezza.

Grazie al supporto per le nuove passkey, è ora possibile beneficiare di un notevole livello di sicurezza per i propri account, nonché di un accesso decisamente più veloce.

Nelle quattro offerte disponibili è possibile trovare piani individuali, per la famiglia, per le imprese e per gli sviluppatori. Tra questi, il piano Team Starter Pack è acquistabile a 19,95$. Ogni piano è disponibile in versione gratuita per 14 giorni a titolo di prova, prima dell’acquisto.

