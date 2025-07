Norton 360 Advanced ti dà antivirus, VPN e molto altro a 3,75€/mese

Norton 360 Advanced è il pacchetto più completo tra quelli proposti dalla nota società americana specializzata in sicurezza digitale. In questo momento è acquistabile a un prezzo promozionale di 3,75€ al mese per 12 mesi, grazie a uno sconto del 66% rispetto alla tariffa standard.

L’offerta di Norton include anche una garanzia di rimborso valida per 30 giorni a partire dalla data di sottoscrizione, che consente di testare tutte le funzionalità senza rischi.

Norton 360 Advanced: tutti i vantaggi di questo software

Questa versione avanzata della suite di Norton offre una protezione estesa contro virus, ransomware, spyware, malware e tentativi di intrusione, insieme a una VPN illimitata per navigare in modo riservato e sicuro. A questi strumenti si aggiungono un gestore di password per archiviare e proteggere credenziali e dati sensibili, e un sistema dedicato alla tutela della privacy e delle informazioni personali, anche in caso di furti di identità.

Il piano Norton 360 Advanced garantisce copertura fino a 10 dispositivi contemporaneamente, siano essi smartphone, tablet o computer, assicurando una difesa costante sia contro le minacce note sia contro quelle emergenti. Tra i servizi inclusi c’è anche il backup automatico nel cloud, utile per mettere al sicuro file e documenti importanti in caso di attacchi informatici.

Un elemento che distingue Norton da molte alternative è l’attenzione alla protezione dell’identità digitale. Il piano comprende infatti strumenti come il monitoraggio dei social network, pensato per individuare tempestivamente attività sospette o violazioni che riguardano i propri profili online, contribuendo a mantenerli al riparo da intrusioni.

Alla fine del primo anno, l’abbonamento si rinnova a 134,99€ annuali, ma può essere interrotto in qualsiasi momento. Considerato il prezzo promozionale attualmente in vigore, si tratta dell’occasione più conveniente dell’anno per accedere alla suite più completa del catalogo Norton, direttamente dal sito ufficiale.