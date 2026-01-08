 2 anni + 4 mesi gratis per questa VPN: è l'offerta che aspettavi
2 anni + 4 mesi gratis per questa VPN: è l'offerta che aspettavi

Approfitta della promozione di ExpressVPN per l'inizio 2026: abbonamento di 2 anni e 4 mesi extra gratis per la Virtual Private Network.
2 anni + 4 mesi gratis per questa VPN: è l'offerta che aspettavi
Sicurezza VPN
Approfitta della promozione di ExpressVPN per l'inizio 2026: abbonamento di 2 anni e 4 mesi extra gratis per la Virtual Private Network.

Scegliere una Virtual Private Network premium non è una spesa, ma un investimento. Oltre a garantire la tutela senza compromessi di dati e privacy, spalanca le porte a opportunità altrimenti negate, ad esempio l’accesso alle migliori offerte proposte dalle piattaforme che operano in paesi diverso dal proprio e il superamento dei blocchi che impediscono la riproduzione dei contenuti riservati all’estero. Oggi trovi quella di ExpressVPN in promozione con sconti fino al 79% e 4 mesi extra gratis.

Attiva l’offerta di ExpressVPN

Ecco la promozione di ExpressVPN per il 2026

Sei in Italia e vuoi navigare nascondendo il tuo indirizzo IP reale, con uno proveniente da altre parti del mondo? Ne trovi migliaia, localizzati in 105 paesi a livello globale. Sei in viaggio e desideri collegarti alle tue risorse preferite come se fossi qui? Nessun problema nemmeno in questo caso. Puoi utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea, beneficiando del protocollo Lightway e di altre funzionalità avanzate come la protezione post-quantistica, app multipiattaforma, test di velocità integrato, filtro per fermare le pubblicità, i tracker e i siti dannosi, gestore delle password e molto altro ancora. Visita il sito ufficiale per tutte le informazioni.

La promozione di ExpressVPN

La promozione di ExpressVPN per il 2026 taglia la spesa per il piano Base al prezzo menile di soli 2,39 euro, grazie allo sconto del 79%. Volendo puoi scegliere le formule Avanzato e Pro con caratteristiche aggiuntive tra le quali figura anche una eSIM per connetterti senza doverti preoccupare del roaming. In ogni caso, con la sottoscrizione dell’abbonamento di 2 anni hai diritto a 4 mesi extra gratis.

Attiva l’offerta di ExpressVPN

A tutto questo si aggiunge la garanzia soddisfatti o rimborsati che entro 30 giorni ti permette di riottenere la cifra per intero, nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative. Stando alle recensioni dei clienti, non correrai il rischio.

