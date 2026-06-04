VPN da usare in estate? Questa è la scelta migliore (-87%)

Scegliere una nuova VPN a giugno 2026 diventa più facile: Surfshark VPN, uno dei servizi di riferimento del settore, ha lanciato una nuova promo che abbatte il prezzo di utilizzo, garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare una VPN illimitata e ricca di vantaggi.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile in sconto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi che, in questo momento, include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. La promo garantisce uno sconto dell’87% rispetto al prezzo standard del servizio.

L’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, da cui procedere all’attivazione del servizio. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo.

La VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi che oggi viene proposta con condizioni economiche molto convenienti. Il servizio si caratterizza per:

la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, per un accesso sicuro e protetto a Internet, anche quando si utilizza una rete pubblica

e, quindi, per un accesso sicuro e protetto a Internet, anche quando si utilizza una rete pubblica un accesso a Internet con una politica zero log che elimina tracciamento e raccolta dei dati di utilizzo

che elimina tracciamento e raccolta dei dati di utilizzo la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio IP

sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio IP l’accesso alla rete VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda

Con la promozione in corso, Surfshark ora costa 1,99 euro al mese, con possibilità di accesso illimitato per 27 mesi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.