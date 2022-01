2 anni del miglior servizio VPN al prezzo scontato di 2,92 euro al mese

Le VPN sono ormai uno strumento pressoché indispensabile per chi naviga online, sia da computer che attraverso smartphone.

Si tratta di un ottimo modo per crittografare i dati in entrata e in uscita durante l'utilizzo di Internet, proteggendosi di fatto da malintenzionati, azienda alla caccia di dati sensibili ed entità governative un po' troppo “curiose".

Il loro utilizzo infatti, non è solitamente legato a un fattore di sicurezza e privacy. La possibilità di mascherare il proprio IP, per esempio, permette di aggirare (peraltro in maniera del tutto legale) i limiti imposti da alcune piattaforme di streaming per quanto riguarda contenuti audiovisivi.

Per poter ottenere il meglio da questi servizi però, bisogna anche sapere quale VPN scegliere. Sotto questo punto di vista, NordVPN è una delle piattaforme più diffuse e apprezzate dell'intero settore.

NordVPN: sconti fino al 72% per una VPN tra le più affidabili

NordVPN ovver una Virtual Private Network di prima qualità, capace di garantire performance sopra la media e un'assistenza sempre pronta ad intervenire con un Centro Assistenza all'avanguardia.

Si tratta di uno strumento in grado di lavorare su Windows, macOS, Android, iOS e Linux, con un'app adattabile a qualunque dei sistemi operativi appena citati.

A rendere ancora più interessante NordVPN sono le diverse estensioni per i più comuni browser (Chrome, Firefox ed Edge) utili per attivare la schermatura del proprio IP a piacimento.

Attraverso la sottoscrizione è possibile proteggere fino a 6 dispositivi con un solo account. Se ciò può essere interessante, gli sconti concomitanti con il periodo natalizio lo sono ancora di più. Come se non bastasse, NordVPN offre anche interessanti sconti per il periodo invernale.

Uno strumento dunque, che se abbinato a un ottimo firewall può aiutare a prevenire qualunque tipo di attacco informatico.

Attraverso questi, con una sottoscrizione da 24 mesi, è possibile ottenere il 72% di sconto, spendendo solamente 2,92 euro al mese. Anche il piano annuale di NordVPN è attualmente scontato: si parla del 58% di sconto, dunque di un costo mensile pari a 4,36 euro.