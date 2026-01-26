 2 anni di NordVPN sono imperdibili a questo prezzo
Approfitta dello sconto fino al 74% e attiva l'abbonamento di 2 anni a NordVPN: forte risparmio e garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Ti segnaliamo la possibilità di abbonarti per 2 anni a NordVPN con uno sconto fino al 74% sul listino ufficiale. Tutto ciò che devi fare è scegliere la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, in base alle tue esigenze. Il risparmio è notevole e sono incluse tutte le funzionalità di cui avrai bisogno per svolgere qualsiasi attività online in modo protetto e sicuro da smartphone, tablet, computer e altro ancora.

Fino al 74% di sconto per l’abbonamento a NordVPN

Il cuore pulsante è costituito dagli oltre 8.900 server distribuiti in 178 location del mondo. Ti permetteranno di navigare con indirizzi IP provenienti ad esempio dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall’Australia, dal Regno Unito oppure dall’Italia (se ti trovi all’estero), nascondendo quello reale. È garantito il supporto anche a gaming e streaming in alta definizione, senza limiti di banda o velocità. In questo modo eviterai qualsiasi forma di tracciamento, censura e blocco nell’accesso ai contenuti. Grazie alle tante applicazioni ed estensioni potrai utilizzare la Virtual Private Network su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea. Scopri di più nella pagina dedicata.

L'abbonamento Base di 2 anni a NordVPN è in offerta a -70%

Si parte dal prezzo mensile di soli 3,39 euro per l’abbonamento di 2 anni al piano Base. C’è poi l’opzione Plus che aggiunge caratteristiche come la protezione anti-malware, il password manager e il Data Breach Scanner. La formula più completa è Ultimate con 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato e l’assicurazione per il recupero di eventuali danni da truffa informatica o furto di identità.

Segnaliamo infine la garanzia di rimborso per recuperare la spesa entro 30 giorni dal pagamento, se il servizio non soddisferà le aspettative. NordVPN è gestito da Nord Security, che da sempre opera con la missione di trasformare in realtà la visione di Tim Berners-Lee: una rete internet veramente aperta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

