2 auricolari Bluetooth da acquistare subito su Amazon

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Partiamo dai Soundcore P42i, Auricolari Bluetooth con ANC adattiva, Audio Hi-Res e LDAC. La Modalità Natural attenua i suoni intensi. La custodia di ricarica offre 56 ore di autonomia. Con 6 Microfoni AI assicurano chiamate nitide e piacevoli, senza distrazioni. Sono anche dotati di ricarica Wireless e certificazione IP55. Cosa aspetti? Acquistali ora a soli 59,99 euro!

Chiudiamo con gli Xiaomi Redmi Buds 8, auricolari Bluetooth con ANC fino a 50dB, 11 ore di musica non-stop e 44 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Il driver dinamico 11mm con Audio Hi-Res Certificato offre un audio pieno e profondo oltre che potente. I 3 microfoni IA assicurano una riduzione del rumore delle chiamate. Acquistali adesso a soli 30,39 euro!

Se vuoi auricolari Bluetooth ancora più economici

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Xiaomi REDMI Buds 8 Active, Cuffie Bluetooth, Autonomia 37h, Bianco, Driver 14,2mm Membrana Titanio con Bassi potenti, 37h Batteria, connessione Dual-Device, 5 EQ, BT 5.4, IP54 a soli 19,90 euro!

OPPO Enco Buds3, Auricolari Wireless True, Batteria da 48 Ore, Bluetooth 5.4, Driver da 12,4 mm, Controlli Touch, Cancellazione Passiva del Rumore, Android e iOS, IP55, Bianco a soli 24,99 euro!

CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Arancione a soli 34,95 euro!