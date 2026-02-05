2 Dispositivi Amazon fino al 45% di sconto per portare il cinema a casa tua

Tra le tantissime offerte di oggi abbiamo trovato 2 Dispositivi Amazon in promozione fino al 45% di sconto che ti permettono di portare il cinema a casa tua. Si tratta di 2 occasioni imperdibili che renderanno il tuo intrattenimento di qualità, per un’esperienza sempre immersiva sia di visione che di suono. Insomma, 2 veri e propri best buy che sarebbe un peccato perdere.

Il primo gioiellino è la Amazon Fire TV Stick 4K Select. Non perdere tempo. Ora l’acquisti al 45% di sconto a soli 29,99 euro, invece di 54,99 euro. Si tratta di una vera bomba perché una volta inserita nella porta HDMI di qualsiasi televisore o monitor e connessa a internet offre un intrattenimento illimitato, con tutte le piattaforme dei tuoi broadcaster preferiti e un’infinità di giochi inclusi con Prime.

Potrai anche sfruttare la maggior parte dei giochi Xbox su questa Fire TV se hai un abbonamento Game Pass Ultimate attivo. Grazie al telecomando vocale Alexa puoi gestire tutto tramite la tua voce e include anche 4 pulsanti pre-programmati per accedere alle tue app, inclusi Netflix e Prime Video. E con questa promozione puoi pagare in 5 rate a tasso zero da soli 6 euro al mese.

Il secondo dei dispositivi Amazon in offerta oggi è la fantastica Fire TV Soundbar a soli 99,99 euro, invece di 139,99 euro. Si tratta di un’occasione incredibile per ottenere un audio pazzesco per tutto quello che vedi. Sarai letteralmente immerso nell’azione con bassi profondi e altri cristallini. Collegandola alla tua televisione ottieni subito un suono più ricco, con dialoghi più nitidi.

Non perdere queste due occasioni pazzesche! Risparmia fino al 45% dal prezzo di listino. E con Amazon hai anche la consegna gratuita se sei un cliente Prime, il che ti permette di accedere a queste due offerte.