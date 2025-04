2 mesi gratis con l'offerta di Lyca Mobile: 5,99€ con 150 Giga e 5G

Lyca Mobile ha l’offerta giusta per il tuo smartphone: si chiama 5G Portin 599 e include tutto ciò che ti serve per chiamare, per comunicare e per navigare, anche in 5G come suggerisce il nome stesso. Con un prezzo mensile di soli 5,99 euro è tra le più convenienti del mercato e, inoltre, se ne approfitti subito riceverai 2 mesi di rinnovo gratis.

Lyca Mobile ha l’offerta giusta per te: 5G Portin 599

Cosa è incluso? Ci sono 150 Giga di dati da utilizzare a piacimento, 8 Giga per il roaming UE, minuti e SMS illimitati, il supporto al servizio VoLTE (Voce su 4G) e molto altro ancora. Fai un salto sulle pagine del sito ufficiale per saperne di più e per attivarla. Queste condizioni sono applicate ai clienti che portano il loro numero da qualsiasi altro operatore, senza distinzioni.

Ogni azione può essere effettuata comodamente dall’applicazione per Android e iOS: dal controllo del credito residuo alla disponibilità del traffico dati, dai promemoria per le ricariche o i rinnovi all’accesso alle promozioni. C’è anche un’assistenza clienti sempre pronta a rispondere a ogni necessità, via telefono oppure tramite email.

Altre offerte interessanti sono Portin 5G 200 con 200 Giga a 9,99 euro e Portin 5G 250 con 250 Giga a 11,99 euro, sempre con 5G incluso. Rinunciando ai network di ultima generazione e volendo risparmiare ancora di più si trovano Port in 599 con 180 Giga a 5,99 euro, Port in 799 con 250 Giga a 7,99 euro e infine Port in 999 con 270 Giga a 9,99 euro. Insomma, per ogni esigenza c’è un piano tariffario ad hoc.

Sono già oltre 15 milioni gli utenti che hanno scelto Lyca Mobile, il più grande MVNO internazionale attivo in 22 paesi, fondato nel 2006. Opera sulla rete di Vodafone per fornire un servizio veloce e affidabile.