2 Mini PC a 159€ (coupon): scegli quello che fa per te

Design del tutto diversi e qualche differenza piuttosto importante nel comparto hardware, ma stesso identico prezzo di vendita: solo 159 euro, grazie alle promozioni in corso, per ACEMAGICIAN AD03 e NiPoGi GK3, due Mini PC proposti in sconto su Amazon. Scegli quale mettere sulla tua scrivania, approfittando delle offerte di oggi.

ACEMAGICIAN AD03 o NiPoGi GK3 Plus: scegli il tuo Mini PC

Il primo, ACEMAGICIAN AD03, integra specifiche tecniche che lo rendono adatto a gestire la produttività quotidiana: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet e una vasta gamma di porte per la connettività. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Per tutti gli altri dettagli e per altre immagini che ne mostrano il design (visibile qui sotto) rimandiamo alla scheda completa.

A muovere il comparto hardware di NiPoGi GK3 Plus è invece la CPU Intel N97, anche in questo caso affiancata da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. C’è però il modulo Wi-Fi 6 per una velocità elevata nel trasferimento dati sulle reti wireless e il supporto al collegamento simultaneo di tre schermi con risoluzione massima 4K (l’altro modello si ferma a due). Di nuovo, se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Scegli dunque il Mini PC che preferisci tra ACEMAGICIAN AD03 e NiPoGi GK3, attiva i coupon sconto dedicati e mettili sulla tua scrivania a soli 159 euro. Se effettui subito l’ordine, puoi contare anche sulla spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon con la consegna a domicilio assicurata in pochi giorni. Si tratta di due tra i marchi più noti della categoria.