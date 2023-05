2 TB in cloud ad appena 1,79 euro al mese: con Internxt è possibile

Avere a disposizione 2 TB di spazio di archiviazione in cloud non è mai stato così conveniente: la nuova offerta di Internxt, disponibile per tutti i nuovi utenti ma solo per un periodo limitato, cambia le carte in tavola permettendo di sfruttare un abbonamento annuale al prezzo scontato dell’80%. Con l’offerta in corso, infatti, il piano 2 TB di Internxt è ora disponibile a 21,58 euro per un anno (invece di 107,88 euro).

Calcolatrice alla mano è facile individuare il prezzo mensile previsto dalla promozione: bastano 1,79 euro al mese per 2 TB di cloud storage. L’offerta consente l’accesso completo al servizio proposto da Internxt, comprendendo anche la crittografia end to end per l’archiviazione e la condivisione dei dati. L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Internxt, accessibile tramite il link qui di sotto.

Quanto si risparmia con l’offerta di Internxt: il confronto con Google One, iCloud+ e Dropbox

La nuova offerta di Internxt consente di ottenere un risparmio enorme rispetto alle soluzioni proposte dai principali concorrenti. Ricorrendo alla fatturazione annuale, infatti, è possibile ridurre il costo di 2 TB in cloud con Google One a ben 99,99 euro. Ci sono, quindi, quasi 80 euro di spesa in più da considerare. Anche scegliere iCloud+ comporta una spesa significativa, pari a 9,99 euro al mese per 2 TB. Serviranno, quindi, quasi 120 euro in un anno. Con Dropbox, invece, servono 11,99 euro al mese (oppure 9,99 euro al mese con fatturazione annuale) per 2 TB.

Grazie all’offerta di Internxt è, quindi, possibile ottenere un risparmio davvero considerevole. Per accedere allo sconto basta attivare la promozione tramite il sito ufficiale.

Cosa succede alla fine della promozione?

L’offerta di Internxt riguarda l’abbonamento annuale. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova al prezzo di listino (107,88 euro), molto competitivo, anche in considerazione degli strumenti di sicurezza garantiti da Internxt a partire dalla crittografia end to end. In ogni caso, una volta terminata la promo, sarà possibile:

passare al piano gratuito da 10 GB

passare ad un abbonamento mensile o annuale da 20 GB o 200 GB

o confermare l’abbonamento mensile o annuale da 2 TB

acquistare uno spazio cloud a vita con 2 TB che costano 299 euro una tantum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.