2 Videocamere TP-Link Tapo C210 a soli 56€ su Amazon: OFFERTA ASSURDA!

Tra le offerte più interessanti di Amazon, oggi ce n’è una riguardante il bundle da due stupende telecamere di videosorveglianza per interni. Stiamo parlando della TP-Link Tapo C210 il cui prezzo passa da 69,99 euro a 56,99 euro grazie allo sconto del 5% di Amazon sul prezzo più basso recente. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

2 Videocamere TP-Link Tapo C210: caratteristiche tecniche

La TP-Link Tapo C210 ha un design semplice e compatto, che consente di posizionarla praticamente ovunque grazie agli accessori forniti in dotazione. È possibile, infatti, sia poggiarla su una superficie sia fissarla al muro o al soffitto per la massima flessibilità. La lente vanta un sensore da 3 Megapixel in grado di riprendere immagini in UHD 2K e non manca la visione notturna fino ad 8 metri. Grazie all’audio bidirezionale, è possibile utilizzare la videocamera come “baby monitor” o condurre conversazioni anche da remoto.

Molto utile l’inquadratura che consente di ruotare la telecamera a 360 gradi con un’inclinazione di ben 114 gradi in verticale. Non manca neanche il rilevatore di movimento con allarme integrato, che provvede ad inviare una notifica in tempo reale sul proprio smartphone per un intervento tempestivo. La telecamera, infatti, ospita un modulo Wi-Fi che consente di connetterla alla linea di casa e gestirla dai dispositivi mobili. Molto interessante l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa così come la memorizzazione delle registrazioni con la possibilità di sfruttare il Cloud di TP-Link.

Potrete anche archiviare i dati su supporto MicroSD fino a 256 GB (circa 512 ore di registrazioni). Non è richiesta una tariffa mensile per l’utilizzo della funzione di archiviazione video locale. Invece se voleste archiviare i dati su Cloud con tanto di rilevamento delle persone, rilevamento del pianto dei bambini, le notifiche istantanee e funzionalità più avanzate avrete bisogno di un piano di abbonamento Tapo la cui prova gratuita di 30 giorni è inclusa con l’acquisto.

Cosa state aspettando? Correte su Amazon e non fatevi scappare questa importante offerta del 5% su ben due telecamere di sorveglianza TP-Link Tapo C210 a soli 56,99 euro invece di 69,99 euro. Con Amazon Prime potrà essere vostra in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.