200 Giga, 5G e minuti illimitati: la nuova offerta Very Mobile è super conveniente

Se stai cercando un’offerta mobile che non ti faccia venire voglia di contare i Giga ogni due ore, Very Mobile ha tirato fuori una promo decisamente interessante. Si chiama Very 6,99e, già dal nome, fa capire il punto forte: 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese. E no, non è il classico prezzo “solo per pochi mesi”: resta così per sempre.

200 Giga in 5G senza limiti di velocità

La cosa che colpisce davvero, però, non è soltanto la quantità di traffico dati. A fare la differenza è soprattutto la velocità: niente limiti nascosti o rallentamenti, perché la navigazione può arrivare fino a 2 Gbps in download. Tradotto? Streaming, videochiamate, social e gaming girano senza drammi e senza quell’odiosa rotellina di caricamento che compare sempre nel momento peggiore.

L’offerta è disponibile fino al 28 maggio ed è dedicata sia a chi attiva un nuovo numero sia a chi passa a Very Mobile da Iliad, CoopVoce o PosteMobile. In più ci sono alcuni bonus che fanno sempre piacere:

SIM e spedizione gratuite

1 mese incluso in regalo

Costo di attivazione scontato a 0,99 euro invece di 9,99 euro

invece di 9,99 euro Possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM

Con Very 6,99 si naviga sulla rete 5G WindTre con 200 Giga ogni mese, minuti illimitati e SMS senza limiti. Anche fuori dall’Italia l’offerta continua a essere utile: nei Paesi dell’Unione Europea sono inclusi 10,5 Giga in roaming, più che sufficienti per condividere stories, usare Google Maps o controllare le mail durante una vacanza o un viaggio di lavoro. Tra le funzioni comprese senza costi extra c’è anche l’hotspot, che permette di trasformare lo smartphone in una sorta di mini router portatile. Una comodità enorme per chi lavora in movimento, studia fuori casa oppure si ritrova improvvisamente senza connessione sul computer proprio cinque minuti prima di una call importante.