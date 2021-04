Caricatore da 20000 mAh con lo sconto del 22% su Amazon, solo oggi

Tra pochi mesi ci rimetteremo in marcia. Che sia per lavoro, per svago, per turismo o per il semplice gusto di stare fuori da quella casa in cui siamo rimasti troppo a lungo, quel che servirà sarà un grande quantitativo di carica a disposizione per tutti i dispositivi che ci porteremo appresso. Approfittare oggi dello sconto disponibile su Amazon è quindi un’occasione importante: con un taglio del 22% sul prezzo, infatti, ci si può mettere in tasca l’elegante caricatore portatile Anker PowerCore Essential 20000 PD. 35,99 euro in tutto e le preoccupazioni muoiono nel momento del click.

Anker PowerCore Essential 20000 PD

Il caricatore offre infatti due importanti vantaggi. In primis garantisce 20 mila mAh di capacità, qualcosa che in termini pratici significa caricare 5 volte uno smartphone di grandi dimensioni e 2 volte un iPad. Inoltre v’è la possibilità di approfittare della carica veloce a 18W, funzione che potrà consentire di sfruttare la Qualcomm Quick Charge sugli smartphone abilitati.

Il prezzo di 35,99 euro è il migliore in assoluto degli ultimi mesi, tempo nel quale il prezzo è sempre rimasto fisso a 45,99 euro. L’offerta odierna (in scadenza a mezzanotte, dunque occorre affrettarsi) prevede “PowerCore Essential 20000 PD, cavo da USB-C a C, custodia da viaggio, guida introduttiva, garanzia di 18 mesi senza pensieri e un’assistenza clienti a tua disposizione“. Dulcis in fundo: la zigrinatura sulla superficie garantisce una presa comoda ed un’elegante livrea. Ottime le recensioni raccolte dal dispositivo.