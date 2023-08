200€ di buoni Amazon e tasso al 3,5%: l’offerta Crédit Agricole

Cerchi un conto corrente innovativo? Attualmente è disponibile un’eccezionale promozione: Conto Crédit Agricole, un pacchetto bancario completo e ricco di numerosi vantaggi.

I nuovi clienti che optano per questo conto non pagheranno il canone mensile (non ci sono requisiti da rispettare), e avranno una carta di debito gratuita per due anni e bonifici senza commissioni.

Inoltre, se apri il conto corrente, hai anche la possibilità di abbinarlo ad un Conto Deposito con un interesse annuo del 3,5%.

Ma la promo più grande è una: fino a 200 euro in buoni Amazon, con 50 euro subito all’apertura del conto, 50 euro all’apertura del Conto Deposito e fino a 100 euro di cashback per gli acquisti effettuati con bancomat.

Tutti i dettagli in merito li trovi sul sito web ufficiale di Crédit Agricole, accessibile tramite il link sottostante.

200€ di buoni Amazon e tasso al 3,5% con conto Crédit Agricole

L’offerta bancaria del Conto Crédit Agricole include:

canone zero ;

; carta di debito Visa a canone zero per 2 anni (24 euro dal terzo anno) e prelievi gratuiti dagli ATM della banca; puoi usare la carta anche con Apple Pay e Google Pay;

a canone zero per 2 anni (24 euro dal terzo anno) e prelievi gratuiti dagli ATM della banca; puoi usare la carta anche con Apple Pay e Google Pay; bonifici gratuiti;

Conto Deposito con interessi del 3% su un investimento di 6 mesi o interessi del 3,5% su un investimento di 12 mesi.

Conto Crédit Agricole, inoltre, ti regala fino a 200 euro di Buoni Amazon. 50 euro come bonus di benvenuto dopo che hai aperto il conto corrente e hai richiesto la carta di debito Visa (devi usare il codice promozionale VISA).

Invece, altri 50 euro sono in regalo se apri il Conto Deposito. Infine, avrai fino a 100 euro come cashback sugli acquisti tramite carta di debito nei primi 60 giorni, 25 euro se spendi almeno 250 euro, 50 euro se spendi almeno 500 euro e 100 euro se spendi almeno 1.000 euro.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e apri il conto Crédit Agricole per ricevere subito tutti questi buoni in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.