200€ di sconto su Sony BRAVIA da 43 pollici, risoluzione 4K SUPERBA

Un televisore che ti fa sognare a occhi aperti. Se hai mai fatto un giro nei negozi di elettronica e ti sei smarrito nella corsia delle TV, beh, sicuramente lo hai fatto davanti a uno schermo firmato Sony BRAVIA. Questi prodotti sono sensazionali e visto che ho scovato un’offertona, porta in casa un modello da 43 pollici.

Proprio su Amazon trovi il ribasso che fa la tua settimana. Sconto del 33% che fa scendere il prezzo per più di duecento euro e ti fa completare l’acquisto a soli 469€. Cosa ne pensi? Collegati al volo in pagina.

Le spedizioni, come al solito, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smart TV Sony BRAVIA da 43 pollici, risoluzione massima

Tecnologia LED e risoluzione 4K per goderti non solo lo streaming ma anche la più classica della televisione nei migliori dei modi. Una volta che la vedi accesa te ne innamori perché di qualità, nella Sony BRAVIA, ce n’è veramente tanta.

Design ultra moderno con bordi sottili, struttura lineare e perfetta sia per appoggio su mobile che per attacco al muro. Con Google TV dalla sua parte hai qualunque applicazione per lo streaming disponibile oltre all’immancabile assistente vocale per ricerche vocali senza difetti.

Il televisore, nello specifico, puoi usarlo anche per lo gaming attraverso la modalità dedicata. Non perdere l’occasione di sfruttare l’audio a pieno visto che hai due speaker con suono nitido e bassi potenti che fanno invidia alle migliori delle soundbar.

Cosa ne pensi? Collegati al volo su Amazon per acquistare la tua Sony BRAVIA da 43 pollici a soli 469€ con sconto del 33% in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.