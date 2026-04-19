Xiaomi 15T da 256GB scontato di oltre 255€ su eBay e pagabile a rate

Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione spettacolare che trovi solo su eBay e che ti consentirà di avere uno degli smartphone più interessanti degli ultimi tempi per il suo rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando del mitico Xiaomi 15T, che in questa versione da 256 GB, puoi avere a soli 394,43 euro, invece che 649,90 euro. Ricordati di applicare il codice promozionale TECHRELIFEAPR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Questo vuol dire che oggi potrai risparmiare più di 255 euro sul totale. E se preferisci puoi pagare in comode rate da 138,40 euro a interessi zero con Klarna.

Xiaomi 15T: a questo prezzo non c’è da perdere tempo

Sicuramente per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi lo Xiaomi 15T è uno dei migliori smartphone di fascia medio alta. Promette e garantisce foto spettacolari, grazie alle lenti Leica Summilux con fotocamera principale posteriore da 50 MP, teleobiettivo e ultra grandangolare. Mentre la fotocamera anteriore è da 32 MP. Inoltre è dotato di una super batteria da 5500 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Ha un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 3200 nit. Un peso di soli 194 grammi, uno spessore di appena 7,50 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Il processore che troviamo a bordo è un Mediatek Dimensity 8400 Ultra e viene supportato in questa versione da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB.

Questa è davvero una promozione coi fiocchi da non lasciarsi sfuggire. Perciò corri su eBay e acquista il tuo Xiaomi 15T da 256 GB a soli 394,43 euro, invece che 649,90 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi applicare il codice promozionale TECHRELIFEAPR26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo a casa tua in appena 1 o 2 giorni senza pagare la spedizione.