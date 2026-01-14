 24 mesi a prezzo fisso e bollette luce e gas più leggere: con Engie è possibile
Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi e tagliare le bollette grazie a condizioni di fornitura molto vantaggiose.
Green Risparmio energetico
La nuova promo di Engie è l’occasione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi andando ad alleggerire le bollette grazie a condizioni di fornitura molto vantaggiose. L’offerta da attivare si chiama Energia PuntoFisso 24 Mesi e riduce il costo dell’energia fino a 0,0916 €/kWh per la luce e 0,3495 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno per fornitura. Si tratta di condizioni ottime, considerando anche la possibilità di bloccare il prezzo per 24 mesi. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Engie, accessibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Engie

Cosa prevede l’offerta di Engie

Con Engie è possibile puntare su una promo molto vantaggiosa e in grado di garantire un risparmio nel lungo periodo, con la certezza di poter contare sul prezzo bloccato per 24 mesi. L’offerta in questione include le seguenti condizioni:

  • Energia elettrica: 0,0916 €/kWh
  • Gas naturale: 0,3495 €/Smc

Per entrambe le forniture è previsto un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (quindi 7 euro al mese) che garantisce una riduzione significativa anche dei costi fissi della fornitura.

Per attivare la promo di Engie (è possibile scegliere anche solo luce o solo gas) basta seguire il link qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita e avviene senza interruzione dell’erogazione dell’energia e senza la necessità di cambiare il contatore.

È necessario avere i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportati in bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Questa promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo e consente l’accesso a condizioni di fornitura molto vantaggiose e con prezzi fissi per i primi 24 mesi dall’attivazione, senza alcun vincolo di permanenza.

Attiva qui l’offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 gen 2026

Davide Raia
Pubblicato il
14 gen 2026
