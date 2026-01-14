24 mesi a prezzo fisso e bollette luce e gas più leggere: con Engie è possibile

La nuova promo di Engie è l’occasione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi andando ad alleggerire le bollette grazie a condizioni di fornitura molto vantaggiose. L’offerta da attivare si chiama Energia PuntoFisso 24 Mesi e riduce il costo dell’energia fino a 0,0916 €/kWh per la luce e 0,3495 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno per fornitura. Si tratta di condizioni ottime, considerando anche la possibilità di bloccare il prezzo per 24 mesi. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Engie, accessibile tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Engie

Con Engie è possibile puntare su una promo molto vantaggiosa e in grado di garantire un risparmio nel lungo periodo, con la certezza di poter contare sul prezzo bloccato per 24 mesi. L’offerta in questione include le seguenti condizioni:

Energia elettrica: 0,0916 €/kWh

Gas naturale: 0,3495 €/Smc

Per entrambe le forniture è previsto un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (quindi 7 euro al mese) che garantisce una riduzione significativa anche dei costi fissi della fornitura.

Per attivare la promo di Engie (è possibile scegliere anche solo luce o solo gas) basta seguire il link qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita e avviene senza interruzione dell’erogazione dell’energia e senza la necessità di cambiare il contatore.

È necessario avere i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportati in bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Questa promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo e consente l’accesso a condizioni di fornitura molto vantaggiose e con prezzi fissi per i primi 24 mesi dall’attivazione, senza alcun vincolo di permanenza.