Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 24 mesi e 245€ di sconto extra in bolletta

La nuova offerta Pulsee rappresenta l’occasione giusta per difendersi dai rincari e tagliare le bollette di luce e gas. Tutti i nuovi utenti che scelgono il fornitore, infatti, hanno la possibilità di puntare su Luce e Gas Relax, con prezzo fisso per 24 mesi, ottenendo fino a 245 euro di sconto extra in bolletta con il codice PUIN245 (lo sconto viene erogato in importi di 2,56 euro al mese per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato). Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Pulsee, accessibile qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Luce e gas a prezzo fisso: ecco la promo di Pulsee

L’offerta di Pulsee prevede le seguenti condizioni di fornitura per luce e gas:

Energia elettrica : prezzo bloccato a 0,141 €/kWh per i primi 24 mesi, quota fissa pari a 114 euro all’anno

: prezzo bloccato a per i primi 24 mesi, quota fissa pari a 114 euro all’anno Gas naturale : prezzo bloccato a 0,577 €/Smc per i primi 24 mesi, quota fissa pari a 114 euro all’anno

: prezzo bloccato a per i primi 24 mesi, quota fissa pari a 114 euro all’anno fino a 245 euro di sconto con il codice PUIN245, da inserire al momento dell’attivazione; lo sconto viene erogato con importi di 2,56 euro al mese per fornitura, per i primi 48 mesi

La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo. Per attivare l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e completare una semplice procedura di attivazione online. Non ci costi iniziali e vincoli. È possibile scegliere Pulsee solo per la luce, solo per il gas oppure per entrambe le forniture energetiche. Le offerte sono disponibili tramite il box qui di sotto.