24ORE Business School: il link tra la vocazione e il successo

Quando si sceglie la scuola per i propri figli si ambisce sempre ad avere il meglio poiché è noto quanto la formazione possa fare la differenza nella loro vita. Il discorso non si discosta neppure di un centimetro nel contesto delle business school, dove una scelta di qualità può fare pesantemente la differenza nella parabola della propria vita professionale. A maggior ragione, anzi, il percorso post-laurea viene ad essere del tutto essenziale poiché non ammette appello: è l’ultimo grande passo per il potenziamento e la definizione delle proprie competenze.

Una scelta importante, insomma, che richiede una piena rispondenza alle proprie aspettative: modalità di accesso al servizio, qualità della formazione e opportunità professionali successive rappresentano alcuni degli elementi da tenere in stretta correlazione per quella che non vuol più essere una formazione fine a sé stessa: è questo il passo fondamentale che fa sbocciare i professionisti più appetibili dal mercato del lavoro. Ecco perché una proposta come quella di 24ORE Business School è curata in ogni dettaglio ed ecco perché i dati e l’esperienza di questi anni confermano la bontà di un riferimento simile.

24ORE Business School è la business school per eccellenza: per vocazione, ovviamente, ma anche e soprattutto per la peculiare capacità dimostrata di saper rispondere alle esigenze di aziende e professionisti in cerca di risposte per la propria crescita. Vediamo perché.

24ORE Business School, 10 motivi per una scelta

Aziende, studenti e professionisti hanno di fronte una grande varietà di offerta formativa, ma districarsi è spesso complesso e le scelte possono essere in molti casi un vano investimento. Ecco perché 24ORE Business School è invece una garanzia di successo attraverso la disamina di alcuni dei suoi elementi distintivi e principali punti di forza:

Struttura e vocazione

24ORE Business School nasce nell’ecosistema delle imprese ed alle imprese si rivolge: si ispira ad una formazione fortemente orientata al risultato, consentendo alle persone di realizzare il proprio percorso professionale nel migliore dei modi e attingendo alle migliori competenze. Il fatto che sia stata la prima scuola di formazione italiana ad offrire corsi sulle principali industry di riferimento ben esplica origine, natura e vocazione di questo tipo di offerta. Nel tempo, tuttavia, la struttura si è fatta più complessa ed eterogenea al fine di poter mettere a disposizione una formazione erogata con modalità nuove e innovative. Non si è trattato semplicemente di seguire il flusso della digitalizzazione, ma di anticiparne le ricadute e di arrivare all’oggi con una ineguagliata capacità di strutturare Corsi e Master nei quali le lezioni in live streaming sono parte integrante del progetto.

Storia e reputazione

Affidarsi a 24ORE Business School significa affidarsi ad una struttura consolidata. Non c’è margine per le carte “rischi” e “possibilità”: in questo gioco c’è tutto da guadagnare e nessuna possibilità di perdere poiché la posta gioco è importante e la storicità è essenziale. In questo caso sul piatto ci sono 25 anni di esperienza nel mondo della corporate education, oltre 4000 aziende all’anno che attingono dal catalogo dell’offerta formativa, oltre 100 nuovi progetti formativi annui realizzati su misura ed oltre 1000 aziende in partnership.

Di fronte a numeri di questo tipo prende forma la marmorea reputazione di un vero e proprio punto di riferimento per la formazione aziendale in Italia.

Varietà di offerta

Quando l’obiettivo è quello di servire le variegate necessità di aziende che si proiettano nel futuro, l’offerta deve giocoforza essere ampia anzitutto in termini quantitativi. Molte le necessità espresse nei vari settori, infatti, ma soprattutto alto è il tasso del cambiamento che sta coinvolgendo il mercato forzando ogni singolo ambito a mettersi in discussione con trasformazione digitale, equilibri instabili e innovazione continua.

Siamo la prima scuola di formazione italiana che offre percorsi formativi per le aziende sulle principali Industry di riferimento. Collaboriamo con docenti di estrazione aziendale, con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e business oriented, che portano le loro testimonianze di eccellenza, fondamentali per garantire un alto livello di coinvolgimento e aumentare il valore aggiunto della nostra proposta formativa. Crediamo nel grande valore della formazione aziendale, essenziale per garantire la crescita del business e proiettare l’azienda nel futuro.

Master e Corsi, di varia durata e differenti modalità di fruizione, si intrecciano lungo una vasta serie di tematiche per dar luogo ad un ventaglio di offerta sempre più onnicomprensivo. Questa, infatti, l’offerta attuale che 24ORE Business School è in grado di offrire declinata nelle varie aree di interesse:

Il valore aggiunto di questa incredibile varietà di scelta sta nel fatto che la sua composizione sia maturata senza scendere a compromessi con la qualità dell’offerta, vero e proprio fiore all’occhiello del “sistema 24ORE Business School”. Dal 1993.

Faculty

La premessa non lascia spazio a fraintendimenti:

Garantiamo una formazione completa in linea con le esigenze di mercato grazie a una Faculty unica composta da docenti, manager d’azienda, consulenti e giornalisti italiani e internazionali con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e business oriented.

A monte c’è una stretta selezione del corpo docenti, insomma, finalizzata alla creazione del giusto mix tra l’importanza di insegnanti di qualità e l’essenziale contatto con l’esperienza sul campo. Il risultato è un insegnamento orientato a quel che verrà, al punto di atterraggio di un percorso formativo che intende dar forma a professionisti a tutto tondo, immediatamente pronti per diventare valore aggiunto per le aziende del network. Lo stretto rapporto con le aziende è dunque parte del DNA 24ORE Business School, è parte integrante dell’impronta offerta in termini formativi e si configura infine come parte integrante dell’avviamento degli studenti al loro rispettivo percorso professionale.

L’elemento base della formazione sta nella docenza, poiché nel meccanismo di trasmissione delle competenze è anzitutto essenziale avere fonti privilegiate dalle quali attingere. Tuttavia il processo è composito e complesso, tirando in ballo anche ulteriori asset che sono parte integrante del concetto di “qualità” dell’offerta.

Qualità d’offerta

La qualità dell’offerta è garantita da un doppio canale: da una parte un corpo docenti di cui 24ORE Business School può vantare, ma dall’altra anche un sistema complessivo orientato sulle esigenze degli studenti ed immaginato per ottimizzare i processi di apprendimento. L’emergenza Covid-19 ha soltanto esaltato le qualità che il gruppo già stava mettendo in campo: nell’epoca dei distanziamenti prima e dello smart working poi, 24ORE Business School si è messa in luce come l’ente di formazione di maggior avanguardia.

In ballo non v’è soltanto la possibilità di effettuare lezioni in live streaming, ma v’è una vera e propria cultura dell’online che permea l’intero programma, consentendo una strutturazione equilibrata dei corsi con espedienti mirati in termini di orientamento, assistenza, metodi di insegnamento. Questi aspetti passano spesso inosservati quando si sceglie un percorso di apprendimento, ma diventano immediatamente evidenti nel momento stesso in cui ci si immerge nel percorso stesso e si tocca con mano l’attività quotidiana: l’innovazione entra nel progetto 24ORE Business School sia in termini di format che di contenuto, diventandone pertanto elemento essenziale e centrale sia nella forma che nella sostanza.

Sedi e streaming

24ORE Business School ha due sedi fisiche in Italia presso Milano e Roma. Complessivamente si tratta di 7200 metri quadri di superficie a disposizione degli studenti con una media di 1000 studenti in presenza fisica ogni singolo giorno e 4000 collegati da remoto. L’attenzione è riposta ad entrambe le tipologie di studente: chi partecipa in aula ha a disposizione 76 nuovi monitor, 252 microfoni e 105 casse, strumentazione che esprime altresì la propria utilità nelle interazioni con chi sta seguendo da remoto ed ha la necessità di vedere, sentire ed interagire nel migliore dei modi.

Via Monte Rosa a Milano, Via Gaeta a Roma. In entrambi i casi i locali sono strutturati per ospitare al meglio gli studenti, ma anche per gestire lezioni online con automatismi tali da permettere al docente di potersi muovere liberamente nell’aula (seguito dalle telecamere dedicate): la digitalizzazione non plasma le modalità formative, ma se ne fa strumento complementare di compendio, esaltando la qualità dei singoli contenuti in qualunque forma essi vengano espressi.

Customer Centricity

Facile dire “il cliente al centro”. Ma quando si parla di formazione, tutto ciò si arrotola attorno ad una miriade di sfumature che traggono ispirazione più alla natura umana che ad una logica di prodotto o di servizio. L’arte dell’insegnamento è infatti stata affinata per millenni e oggi vive la forte pressione di un mondo che sta cambiando alla radice gli strumenti tradizionali della trasmissione del sapere: in pochi decenni i libri, gli appunti, la lingua, le lavagne ed ogni altro ingrediente è mutato ed il digitale ha iniziato a permeare in questo nuovo ambito creando nuovi rischi e grandissime opportunità. 24ORE Business School ha anticipato i tempi affrontando il problema per ricavarne soluzioni, esaltando così le opportunità e sterilizzando i rischi. Tutto ciò è avvenuto grazie ad una vocazione all’innovazione che consente di cavalcarne le migliori espressioni, giocando una partita nelle quali i docenti sono le carte migliori e l’infrastruttura formativa è parte della strategia di gioco.

Inoltre, pensare la formazione nell’ottica dello studente significa anzitutto contestualizzarla nel percorso umano di quest’ultimo. Ecco infatti il motivo che ha portato 24ORE Business School ad investire fortemente nel network di aziende in partnership, attive tanto nell’offerta formativa quanto nella selezione successiva dei migliori talenti da spendere sul mercato. I risultati sono stati importanti per il profilo della formazione messa a disposizione, ma questo è soltanto l’effetto collaterale dell’obiettivo vero e primo: si tratta di risultati eclatanti in primis per gli studenti, la maggior parte dei quali si ritrova posizionato sul mercato prima ancora di aver completato il proprio percorso di studio.

Business oriented

Un cenno prioritario va dedicato all’alta considerazione tenuta da 24ORE Business School per aspetti quali creatività e innovazione. Questi elementi, spesso border line in una concezione classica del percorso formativo, sono invece oggi leve di sviluppo fondamentali nel business e promuoverne la cultura è essenziale. Per questo i percorsi proposti si propongono di “essere proattivi affrontando temi di frontiera per un dibattito costruttivo e di supporto alle aziende su argomenti di effettiva attualità ed interesse“, nonché di “avere un approccio positivo ai problemi attraverso le logiche del teamworking“.

Questo tipo di formazione “business oriented” diventa risorsa preziosa per quelle aziende che cercano nella Formazione Finanziata una leva di crescita e per quei professionisti che allo stesso modo cercano un nuovo percorso lavorativo. 24ORE Business School ha risposte “tailor made” da poter offrire perché, in base alle esigenze specifiche dell’azienda, può mettere a disposizione docenti e strumenti che sono già parte integrante dell’ampia offerta formativa del gruppo.

La carenza di competenze è un problema gravoso che il sistema Italia ha bisogno di risolvere quanto più rapidamente possibile: se per crescere nuove generazioni di talenti occorre scommettere sul sistema scolastico, per allevare i migliori professionisti oggi occorre attingere alla miglior formazione “business”. Il ritorno di un investimento simile è uno dei migliori parametri per evidenziare quanto vantaggiosa possa essere la formazione professionale e quanto fondamentale sia pertanto il rapporto tra aziende e scuole di formazione (aspetto sul quale 24ORE Business School ha costruito negli anni il proprio rapido affermarsi nel settore).

Placement e Career Service

24ORE Business School ha saputo costruirsi nel tempo una base di fiducia e reputazione tali da diventare collanti insostituibili per un’ampia community di aziende partner. Queste ultime hanno un’opportunità evidente: poter attingere ai migliori talenti formati dalla scuola; per gli studenti tutti ciò si tramuta in una speculare occasione: quella di garantirsi immediata opportunità lavorativa al termine del percorso formativo. La scuola, insomma, diventa il luogo stesso dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, risolvendo un problema ormai cronico per il nostro Paese, in quanto proprio gli strumenti che facilitano questo tipo di match trovano difficoltà.

Il risultato parla da sé: “Duemila studenti l’anno sono stati inseriti nel mondo del lavoro con tassi di conferma superiori al 95%“. Per le aziende si tratta di un ampio bacino di scelta, sapendo di poter attingere a risorse di alto profilo passate attraverso Master formativi efficaci. Una formazione che non è soltanto strumento autoreferenziale, insomma, ma è anzi orientata all’inserimento successivo ed al pieno raggiungimento del risultato. In piena logica aziendale, del resto, dove ogni investimento deve essere finalizzato ad un miglioramento complessivo ed al conseguimento di un obiettivo.

Un faro nell’incertezza

24ORE Business School non risponde soltanto ad una esigenza personale di studenti in cerca di nuovi sbocchi lavorativi; al tempo stesso 24ORE Business School non risponde soltanto ad una esigenza aziendale di brand che cercando i migliori talenti per sviluppare i propri prodotti e servizi. In questa dinamica ad emergere è anche qualcosa di più alto, afferente in modo più generale ad una prospettiva futura del nostro Paese. L’Italia, infatti, ha bisogno di crescere una nuova generazione di professionisti e imprenditori, con questi ultimi nella posizione di dover attingere a loro volta al meglio che il mercato delle competenze possa offrire. La tempesta dell’innovazione e del cambiamento, infatti, porterà molte aziende nelle secche della concorrenza, spostando gli equilibri con una rapidità in molti casi spiazzante. Soltanto le aziende che potranno attingere ai migliori talenti potranno evitare questo rischio e soltanto i migliori professionisti potranno avere in mano la preziosa leva della competenza da poter spendere in queste situazioni.

Di fronte ad un’epoca che guarderemo retrospettivamente come una grande rivoluzione (non sempre abbiamo piena consapevolezza di esserne immersi completamente), la formazione diventa una risorsa essenziale, limpida, decisiva. In questo contesto non c’è più spazio per le improvvisazioni: chi saprà attingere ai migliori docenti, ai migliori contesti formativi ed alle migliori opportunità potrà spendere questi asset con grande beneficio, per tutti gli altri non resterà che il mare magnum dell’incertezza. 24ORE Business School è un faro per migliaia di aziende e professionisti che hanno compreso l’importanza del momento e vogliono tenere saldo il timone in mano.

