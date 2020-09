25 euro in regalo su eBay, ultimo giorno

Hai bisogno di uno smartphone? Magari un Oppo Find X2 Neo, un Galaxy S20+ o iPhone? Volevi un monopattino? Devi cambiare la televisione? O forse è venuto il momento di acquistare un Dyson per la casa o l’ufficio? Oppure ancora tablet, laptop e altro ancora. Qualunque sia il prodotto cercato, ed a prescindere dallo sconto che potrai trovare su eBay, ancora per poche ore è possibile avere a disposizione uno sconto ulteriore pari a 25 euro netti.

25 anni di eBay: regalati 25 euro

La scelta va fatta all’interno di questo catalogo di prodotti. Per avere lo sconto a disposizione non serve far altro che copiare il coupon PARTYEBAY25 e inserirlo nell’apposito modulo in fase di pagamento. Automaticamente i 25 euro saranno decurtati dal costo del prodotto, dopodiché si procederà con il trasferimento e la chiusura dell’ordine.

Lo sconto non giunge a caso: sono queste le ultime 24 ore di celebrazione dei primi 25 anni di eBay, un marketplace che ha rivoluzionato l’e-commerce quando ancora il Web era in una sua prima fase di sviluppo ben lontana da quel che vediamo oggi. Nel celebrare 25 anni da protagonista, eBay regala 25 euro a tutti gli utenti che vorranno spegnere le candeline acquistandosi un piccolo regalo con 25 euro di sconto.