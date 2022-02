256 GB sempre a portata di mano: realtà con questa pendrive SCONTATA

Euforia al massimo quando ti posso proporre una pendrive che non solo è funzionale, ma è anche in offerta. Amazon ti tende la mano, tu prenditi il braccio approfittando al volo del ribasso che ti fa risparmiare un sacco di soldi e portarti a casa questa bellezza. Appena 39,99€ per una chiavetta USB da 256 GB adornata dalle migliori tecnologie. Senti l’allarme nella tua testa? È il cervello che ti dice “agisci” prima che sia troppo tardi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime e non solo.

Pendrive da 256 GB: cosa stai aspettando, falla tua

Un po’ esagerata per alcuni, ma se fai un lavoro dove i file di grosse dimensioni sono all’ordine del giorno, una pendrive da 256 GB è il minimo e indispensabile. In realtà anche a casa puoi trovarle un utilizzo ottimo: con tutto lo spazio che ha ci archivi sopra quello che vuoi conservare e liberi lo spazio dal tuo PC.

Con questa non hai limiti, nel vero senso della parola. Conta che a portata di mano ti mette anche la tecnologia 3.1 che i file li fa volare da una parte all’altra nel giro di un secondo. Connetti, trascini e tac: fatto all’istante.

Forse non lo avrai notato, anche io non ci avevo fatto caso a primo acchito ma: ha due connettori. DUE.

Da una parte un classico USB A e dall’altro un type C così la colleghi ovunque.

Conta che la puoi utilizzare anche su dispositivi mobile come smartphone, tablet e tutto il resto.

Cosa aspetti? Falla subito tua su Amazon questa pendrive. È SanDisk e in super offerta, appena 39,99€ per portartela a casa. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano. Solo uno o due giorni per riceverla a casa con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.