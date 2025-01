270 euro di sconto su Google Pixel 9 Pro: è la tua occasione

Lo smartphone Google top di gamma, il Pixel 9 Pro, è appena sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon. L’e-commerce lo sta proponendo con uno sconto di ben 270 euro rispetto al listino ufficiale, rendendolo più conveniente che mai. Potenziato dall’intelligenza artificiale di Gemini integrata, si tratta della versione da 128 GB nella colorazione Grigio verde, quella visibile nell’immagine di apertura.

Pixel 9 Pro al minimo storico su Amazon, eccolo

Il sistema operativo è ovviamente Android con accesso a Play Store per il download delle applicazioni e almeno 7 anni di aggiornamenti garantiti, così da poter contare su un comparto software sempre al passo coi tempi. Come anticipato, le specifiche tecniche sono di livello assoluto: display Super Acta da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2, 16 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel potenziata dall’AI, selfie camera frontale da 42 megapixel con messa a fuoco automatica, supporto Dual SIM, connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, moduli GPS e NFC, tecnologia Cast e batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida e wireless. Scopri di più nella scheda del telefono.

Attenzione: la disponibilità è limitata. In caso di sold out, verificare nuovamente a breve, Amazon indica lo smartphone come ulteriori in arrivo . Grazie allo sconto di 270 euro applicato in automatico, Google Pixel 9 Pro da 128 GB scende al prezzo minimo storico di 829 euro (invece di 1.099 euro come da listino), nella colorazione Grigio verde.

Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, c’è anche la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso.