29€ per la Huawei Band 10: il polso è un coach AI per lo sport

La Huawei Band 10 è una smart band che rende il tuo polso tecnologico: un accessorio must have se ami tenere traccia dell’attività fisica, ma anche del tuo stato di salute e benessere. Perfetta perché leggera e soprattutto comoda, questa chicca è in super offerta su Amazon. Non perderla ora che lo sconto del 39% la rende economica e portala a casa con soli 29,90€ subito.
Smart Band Huawei economica ma di qualità: da mettere al polso
Disponibile in colorazione nera, la Huawei Band 10 è quell’accessorio che si adatta ad ogni polso. Anche se non sei amante dei bracciali e dei più classici orologi, con questo modello non incontri problemi perché è sottile, leggero ed è stato creato per essere confortevole. Rispetto ai tanti modelli che si trovano in commercio, nello specifico, ha una forma più allungata del display e, questo, la rende funzionale e pratica nei movimenti del polso, così da non essere mai ingombrante. A chi è dedicata? A chiunque sia interessato a monitorare cosa succede dentro e fuori il proprio corpo. Il vantaggio di questa Smart Band Huawei? Si connette sia ad Android che iOS per essere universale.
HUAWEI Band 10 Smartwatch, Monitoraggio del Fitness Tramite AI, Analisi Avanzata del Sonno, Variabilità della Frequenza Cardiaca Media Durante il Sonno e Approfondimenti, 14 Giorni, iOS & Android
Mettila subito alla prova con il suo display allungato e colorato da poter personalizzare. Naviga nel menù ed accedi a tutte le funzioni e impostazioni dedicate a decine di caratteristiche differenti. In particolar modo, sfruttala per monitorare:
- frequenza cardiaca media;
- il sonno in modo avanzato;
- i livelli di saturazione nel sangue;
- eventuali apnee notturne.
Ma non solo, perché i sensori integrati sono dotati anche di AI per approfondimenti su misura ed un sistema fitness avanzato. Con oltre 100 modalità di allenamento e resistenza all’acqua fino a 5 ATM, non c’è alcun limite legato a questa smart band. Ciliegina sulla torta? La batteria che dura 14 giorni con una sola carica.
Lo sconto da prendere su Amazon
Con un ribasso del 39% disponibile subito, lo sconto di Amazon è un affare. Huawei Band 10 arriva al tuo polso, collegati e comprala a soli 29,90€ prima che finisca l’offerta.