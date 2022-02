2TB di spazio spazio e la sicurezza delle impronte con questo hard disk

Puoi ottenere tutto lo spazio di archiviazione che ti serve e la massima sicurezza per proteggere i tuoi dati con l’hard disk esterno Verbatim Executive Fingerprint Secure 2TB. Un disco rigido capiente che integra un lettore di impronte digitali disponibile su Amazon a soli 108 euro.

Hard disk esterno Verbatim Executive Fingerprint Secure 2TB: caratteristiche tecniche

Il dispositivo si presenta in un elegante chassis in alluminio che fornisce robustezza senza rinunciare ad un peso ridotto. Nella parte superiore integra un lettore di impronte digitali che consente di aggiungere un ulteriore sistema di protezione per l’accesso ai dati. Questo è in grado di memorizzare fino a 8 impronte diverse, così da consentire l’accesso all’amministratore e alle persone fidate. Questo si aggiunge alla crittografia hardware AES256 che fornisce la massima protezione possibile. L’unità, infatti, soddisfa i requisiti DSGVO poiché il 100% della memoria è crittografata in modo sicuro.

Non manca un comodo software di gestione che, grazie all’interfaccia user-friendly, consente di sfruttare tutte le funzioni con la massima velocità e semplicità. Da qui potrai impostare una password per l’accesso e memorizzare le diverse impronte. Una volta memorizzate, basta appoggiare il dito sul lettore e, una volta riconosciuta, il LED di stato si accende. Non manca, inoltre, una funzione di backup che permette di calendarizzarli in modo che vengano effettuati in modo automatico al collegamento del disco. La specifica utilizzata è quella USB 3.2 Gen1 e utilizza l’interfaccia USB Type-C per il collegamento a PC e Mac. Tuttavia, in confezione è incluso un piccolo adattatore Type-C to Type-A per il collegamento al computer. Trattandosi di un dispositivo plug and play, la compatibilità di estende praticamente a qualsiasi sistema operativo.

Grazie ad uno sconto del 19%, il Verbatim Executive Fingerprint Secure 2TB è disponibile su Amazon a soli 108,51 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.

