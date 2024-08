3 mesi di Apple Music a costo zero: basta avere un dispositivo idoneo

Chi ha un nuovo dispositivo Apple (o ne acquisterà uno nei prossimi giorni) può ottenere 3 mesi gratis di Apple Music, in modo semplice e senza alcun vincolo di permanenza. Per accedere alla promozione è sufficiente attivare il nuovo dispositivo (iPhone, iPad, Mac o Apple TV) e poi accedere all’app di Apple Music per riscattare l’offerta.

Con un Apple Watch, invece, bisogna abbinare lo smartwatch all’iPhone e poi, dallo smartphone, accedere all’app per ottenere la promo. Con cuffie e altoparlanti Beats (l’elenco completo è disponibile di seguito) sarà necessario abbinare il dispositivo a un iPhone o a un iPad e poi richiedere la promo, sempre dall’app Apple Music.

Per verificare la disponibilità dell’offerta con 3 mesi gratis (attivabile entro 90 giorni dall’attivazione del nuovo dispositivo o dal primo abbinamento del dispositivo audio a un iPhone/iPad) oppure per ottenere un mese di prova gratuita per i nuovi utenti è sufficiente accedere all’app di Apple Music qui di sotto.

3 mesi gratis di Apple Music: come avere la promo

Ci sono tre modi per avere 3 mesi gratis di Apple Music:

acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV ; la promozione sarà riscattabile, dopo aver configurato il dispositivo, dall’app Apple Music

; la promozione sarà riscattabile, dopo aver configurato il dispositivo, dall’app Apple Music acquistando un nuovo Apple Watch ; la promozione sarà riscattabile dopo aver configurato il dispositivo e averlo abbinato a un iPhone, tramite l’app Apple Music

; la promozione sarà riscattabile dopo aver configurato il dispositivo e averlo abbinato a un iPhone, tramite l’app Apple Music acquistando un dispositivo audio (AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds) dopo averlo abbinato a un iPhone o a un iPad, dall’app Apple Music

Ci sono 90 giorni di tempo dal completamento della configurazione del dispositivo (o dal primo abbinamento a iPhone/iPad) per riscattare la promo. Per verificarne la disponibilità basta premere sul box qui di sotto.