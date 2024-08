3 mesi gratis di Apple TV+: ecco come ottenerli con questa promo

C’è un modo semplice e veloce per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple che propone un catalogo di film, serie TV e documentari sempre più ricco e di qualità. Grazie alla nuova promozione in corso in questo momento, infatti, per chi acquista un dispositivo Apple compatibile c’è la possibilità di ottenere 3 mesi di accesso gratuito ad Apple TV+.

L’elenco dei dispositivi compatibili con la promozione comprende tutti i modelli della gamma iPhone, iPad, Mac e Apple TV che possono essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo. Per richiedere la promozione ci sono 90 giorni di tempo dall’attivazione del nuovo dispositivo.

Anche chi ha già acquistato un dispositivo Apple di recente, quindi, può accedere alla promo, tramite l’app di Apple TV+ accessibile di seguito. In alternativa, è possibile attivare la prova gratuita di 7 giorni per i nuovi utenti.

Come avere 3 mesi gratis di Apple TV+

Accedere alla promo e avere 3 mesi gratis di Apple TV+ è semplice. Basta aver acquistato un nuovo:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo acquistato deve poter essere aggiornato all’ultima versione disponibile del sistema operativo e deve essere stato acquistato direttamente da Apple Italia oppure da un rivenditore autorizzato. È necessario, inoltre, che il dispositivo sia nuovo.

A questo punto, sarà sufficiente attivare il nuovo prodotto. Completata la procedura di attivazione, ci saranno 90 giorni di tempo per accedere all’app di Apple TV+ (basta premere sul box qui di sotto) con il proprio ID Apple per poter ottenere i 3 mesi gratis.

Al termine del periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza. In alternativa, c’è sempre la possibilità di sfruttare la prova gratuita di 7 giorni, senza vincoli di alcun tipo.