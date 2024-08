I 3 migliori strumenti AI per le presentazioni nel 2024

Le presentazioni sono uno dei modi migliori per condividere informazioni con clienti, colleghi, studenti e amici. Ma ci vuole molto tempo per progettare una presentazione professionale e non è facile iniziare una nuova presentazione da zero.

Fortunatamente, l’utilizzo di un tool AI ad hoc può aiutare a creare una nuova presentazione in pochi minuti. Gli strumenti di presentazione AI aiutano gli utenti a sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare, progettare e modificare le presentazioni, in modo che ci si possa concentrare sul racconto della propria storia, invece di perdere tempo a formattare le slide.

Come scegliere i migliori strumenti gratuiti per le presentazioni AI?

Quando si deve scegliere uno strumento di intelligenza artificiale per generare presentazioni, bisogna tenere conto di diversi fattori per capire quale sia il più adatto alle proprie esigenze specifiche.

Innanzitutto, è importante valutare la compatibilità con i software di presentazione che si usano già (es. PowerPoint, Google Slides, ecc.) e con i workflow di lavoro esistenti per creare documenti.

In secondo luogo, bisogna considerare la qualità dei contenuti generati dall’AI: produrrà testi e idee rilevanti e di alto livello per lo scopo della presentazione? Un altro aspetto è il design e layout delle slide generate: avranno un aspetto professionale, leggibile e adeguato alla presentazione?

Infine, è cruciale l’usabilità e il lavoro aggiuntivo richiesto per modificare o perfezionare le slide prodotte dall’IA prima della presentazione finale.

Per valutare questi aspetti, si possono dare gli stessi input a diversi tool AI e confrontare i risultati in termini di compatibilità, qualità, design e usabilità. In questo modo si può determinare quale strumento AI per le presentazioni sia la migliore per le proprie esigenze.

Piccolo bonus: Quasi tutti gli strumenti di questa guida hanno una versione di prova gratuita, in modo che da poterli provarli e vedere i risultati.

I migliori software di presentazione AI

La maggior parte degli strumenti di intelligenza artificiale per creare presentazioni sono applicazioni separate, non integrate con software di presentazione come PowerPoint o Google Slides. Quindi se normalmente si creano presentazioni con PowerPoint collaborando con colleghi e clienti, utilizzare questi nuovi tool AI richiederebbe di convincerli a passare tutti ad una nuova app sconosciuta. Inoltre bisognerebbe inviare loro link esterni alle presentazioni invece che condividere i file PowerPoint a cui sono abituati.

Tuttavia, alcuni strumenti per le presentazioni sono integrati in PowerPoint e Google Slides, permettendo di sfruttare l’AI senza cambiare le proprie abitudini di lavoro e senza complicare la collaborazione con colleghi e clienti.

1. Plus AI

Plus AI può generare presentazioni complete o singole slide, riscrivere le slide e riformattare quelle esistenti in un nuovo layout in pochi secondi. Può anche aiutare a progettare un nuovo tema per la propria presentazione utilizzando l’AI.

Plus AI si distingue da altri strumenti simili per diversi aspetti:

Funziona con PowerPoint e Google Slides: Non è necessario adottare un nuovo strumento per la creazione di slide.

Disegni professionali: Si concentra sulla generazione di presentazioni che possono essere utilizzate in ambito professionale o accademico.

Funzioni complete di modifica delle slide AI: Possibilità di riformattare il contenuto delle slide esistenti o di inserirle in presentazioni esistenti.

Copilot AI: Incorpora l’AI in ogni parte del processo di creazione della presentazione.

Live Snapshots: Compatibile con la tecnologia Snapshot di Plus per automatizzare gli aggiornamenti regolari dei dati.

Plus AI scrive una quantità di testo appropriata per ogni slide della presentazione. Sembra che Plus AI comprenda meglio i diversi layout delle slide rispetto ad altri strumenti AI e sia in grado di generare contenuti di alta qualità in base al tipo di slide. Inoltre, quando sbaglia il contenuto, la funzione Rewrite permette agli utenti di regolare automaticamente il testo di una slide utilizzando l’AI.

Per quanto riguarda il layout e il design, Plus AI supporta centinaia di tipi di slide, quindi esiste una buona varietà di layout di slide ed è facile trasformare e riformattare le slide in nuovi layout utilizzando AI. Inoltre, i layout generati hanno un aspetto professionale e possono essere facilmente personalizzati con i colori, il logo e lo stile del proprio marchio.

Lato usabilità, Plus AI consente di modificare e migliorare facilmente le presentazioni direttamente in PowerPoint o Google Slides. Tutti gli output sono file nativi di PowerPoint o presentazioni di Google Slides, quindi non è necessario modificare il modo in cui si lavora. Le funzioni Remix e Rewrite eliminano gran parte del lavoro manuale di formattazione delle slide esistenti.

È prevista una prova gratuita con piani a pagamento a partire da 10 dollari al mese.

2. SlidesAI

Come Plus AI, SlidesAI è integrato in Google Slides e permette agli utenti di sfruttare l’AI generativa all’interno di Google Slides. SlidesAI è stato lanciato originariamente con la possibilità di generare presentazioni da documenti di testo più lunghi, e recentemente ha aggiunto la possibilità di generare presentazioni utilizzando anche prompt più brevi. Altre caratteristiche includono:

Suggerimenti di immagini: SlidesAI suggerisce immagini per slide specifiche.

Parafrasi del testo: se non si è soddisfatti di come è scritto qualcosa, SlidesAI può riscrivere il testo.

Text-to-slides: SlidesAI consente agli utenti di copiare/incollare il testo esistente e trasformarlo in una presentazione.

Per quanto riguarda la qualità dei contenuti generati, il tool fornisce soprattutto intestazioni e punti chiave, mentre mancano i dettagli e il contesto. In termini di layout e design, c’è una buona varietà di modelli di slide proposti dall’AI, anche se a volte la scelta del formato può sembrare casuale o non ottimale. Ad esempio, in alcuni casi vengono usate slide con schemi o grafici complessi quando basterebbe una slide con elenchi puntati.

Sicuramente l’integrazione nativa con Google Slides è un grande vantaggio in termini di praticità d’uso. Tuttavia, per utilizzare queste presentazioni generate dall’IA in contesti professionali o accademici, è probabile che serva ancora del lavoro manuale per aggiungere informazioni rilevanti e migliorare il contenuto e il design di alcune slide.

3. Gamma

Negli ultimi anni sono comparsi nuovi strumenti che competono con Google Slides e PowerPoint per creare presentazioni, molti dotati di funzionalità di intelligenza artificiale.

Uno di questi è Gamma, che si distingue per la capacità di generare oltre a presentazioni anche documenti e pagine web. Gamma offre: Modelli per creare velocemente presentazioni;

Analisi per monitorare visualizzazioni e interazioni;

Elementi interattivi come domande e sondaggi;

Personalizzazione dei temi.

Per quanto riguarda i contenuti, Gamma genera testi facili da capire e pertinenti, simili a una presentazione tradizionale. L’AI sceglie correttamente il layout più adatto per ogni slide, ad esempio una timeline per una slide di processo.

Una volta generata, la presentazione è già utilizzabile, anche se Gamma è un’app standalone quindi potrebbero esserci problemi di compatibilità ed export verso altri software.

In sintesi, Gamma si distingue per la generazione di contenuti web oltre a presentazioni tradizionali di buona qualità, anche se l’essere una piattaforma separata può limitarne l’integrazione con altri strumenti.