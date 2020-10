3 monitor e 4 core per questo mini PC a meno di 200 euro

Oggi vi proponiamo un mini PC davvero incredibile per il prezzo a cui viene proposto. Parliamo di un computer in grado di gestire fino a 3 monitor, con una scheda tecnica di altissimo livello, proposto ad un prezzo decisamente competitivo: il BMAX B2Plus.

MiniPC: BMAX B2 Plus quad-core e capace di gestire 3 monitor ad un prezzo incredibile su Amazon

Il PC in questione è equipaggiato con un processore Intel Celeron J4115 a 4 core capace di raggiungere una frequenza di 2,5GHz. La CPU è accompagnata da ben 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 128GB. Uno degli aspetti più significativi di questo mini PC è l’espandibilità. Attraverso la rimozione del pannello superiore potremo accedere al vano hardware nel quale è possibile alloggiare un secondo SSD M.2 per una coppia di SSD fino a 1TB massimo per ognuno. Se tuttavia lo spazio di archiviazione dovesse risultare ancora insufficiente, direttamente al pannello è possibile fissare un HDD da 2,5 pollici. In totale quindi potremo decidere tra ben 3 dispositivi per l’archiviazione di massa, due SSD M.2 o un HDD da 2,5 pollici. Si tratta di una caratteristica estremamente rara per i PC dalle dimensioni tanto contenute.

Dal punto di vista della connettività, il mini PC di BMAX offre davvero tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Sono presenti ben 4 porte USB di cui due 3.0, insieme ad una porta RJ45, una USB Type-C e ben due uscite HDMI. Soffermandoci proprio sulle due porte HDMI, queste combinate con la USB Type-C, permettono di ottenere una configurazione desktop a 3 schermi con una risoluzione fino al 4K. Non manca naturalmente il jack combinato da 3,5mm per le cuffie ed il microfono. Presente anche la connessione senza fili grazie ad un modulo Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0. Infine grazie alla staffa per l’attacco VESA, il mini PC può essere fissato direttamente ad un monitor eliminando completamente l’ingombro dalla scrivania.

Al prezzo di 180 euro su Amazon, grazie al coupon applicabile dalla pagina prodotto, è senza dubbio un ottimo affare.