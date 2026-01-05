3 motivi per comprare Logitech MX Keys S ora che è in sconto: favolosa

Ci sono tantissime tastiere Bluetooth sul mercato. Non sapere quale acquistare diventa un problema molto più comune di quanto potresti pensare. Scegliere un modello economico è un’ottima idea se fai un utilizzo sporadico del computer ma se devi lavorare per ore e ore, conviene scegliere un prodotto che ne valga la pena. Entra in gioco Logitech MX Keys S, con corpo in metallo e prestazioni che lasciano il segno. Comprala subito a soli 79,99 euro con lo sconto del 38% disponibile in questo momento su Amazon.

Logitech MX Keys S è una tastiera che non necessita di presentazioni. La più ambita e per ovvie motivazioni. Usarla nel quotidiano è una passeggiata grazie a tutte le funzioni che ti offre. Dal punto di vista estetico, non le si può dire nulla grazie a un design sottile ma realizzato con materiali di prima qualità (1) che regalano alla periferica un peso e un feeling sotto le dita senza difetti. Connettila ai tuoi dispositivi sfruttando la connessione Bluetooth senza limitarti a un solo devices. Attraverso la multiconettività, l’abbini a tre prodotti in contemporanea (2) e passi da uno all’altro con un semplice gesto: clicca il tasto dedicato e sei subito operativo.

Trattandosi di una tastiera senza fili, l’autonomia potrebbe destarti qualche dubbio. Tuttavia, sappi che si ricarica attraverso USB C e con una singola ricarica hai a disposizione 5 mesi di utilizzo (3) senza retroilluminazione e fino a 10 giorni se la attivi. Quest’ultima è intelligente nel vero senso della parola: rileva il posizionamento delle tue mani e si attiva quando ne hai bisogno su un livello ottimizzato. Tra le altre caratteristiche della tastiera ci sono:

layout QWERTY italiano esteso con tastierino numerico;

con tastierino numerico; fila di tasti funzione;

comandi rapidi per la riproduzione;

indicazione dei tasti sia per Windows che MacOS;

ampia compatibilità con qualsiasi sistema operativo.

Collegati al volo su Amazonper comprare subito a soli 79,99 euro la Logitech MX Keys S scontata del 38%.